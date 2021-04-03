HIGHLIGHT有望5月全员集结发行新专辑

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男团HIGHLIGHT（李起光、尹斗俊、孙东云、梁耀燮）有望时隔两年半以全员集合的“完整体”形式回归。

经纪公司AROUNDUS娱乐7日对外表示：“HIGHLIGHT目前正在进行新专辑的准备工作，争取能够在5月回归。”HIGHLIGHT上一张团队专辑为2018年11月发行的特别专辑，久违的回归也让歌迷兴奋不已。

此前，HIGHLIGHT成员均集中于各自的SOLO活动，梁耀燮凭借重新演绎的《LOVE DAY（2021）》成为各音乐榜单热门，尹斗俊正在计划拍摄新剧，李起光和孙东云则忙于综艺节目的录制。尤其是各成员均已服完兵役，因此，歌迷十分期待HIGHLIGHT能够进行团队活动。

回归前，HIGHLIGHT将在本月16日推出单独真人秀节目《反转的HIGHLIGHT》，为新专辑预热。在该节目中，成员们共同应对退伍后的“新综艺磨合期”，并尝试诸多挑战。同时还将记录为全新的团队活动而进行的会议，以及成员们为回归积极献策的场面等幕后花絮。