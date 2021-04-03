TWICE《Feel Special》日ORICON在线放量突破1亿

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TWICE歌曲《Feel Special》在日本音乐平台ORICON（日本公信榜）中的在线播放量突破1亿次。

ORICON官方日前公布了最新一周的榜单数据称：“TWICE《Feel Special》在4月7日出炉的周在线播放榜单（2021年3月29日～4月4日）中获得了138万次播放量，累积播放量超过1亿66万次。”

《Feel Special》2019年9月发行后，于同年10月7日首次进入ORICON榜单，并持续80周榜上有名，在日本当地拥有相当之高的人气。TWICE也成为史上第二个在ORICON中突破1亿次播放量的女团，再次印证其在日本的超高人气。

另外，在全球音乐平台Spotify中，TWICE也拥有数量庞大的听众。从出道歌曲《LIKE OOH-AHH（优雅地）》再到去年12月发行的单曲《CRY FOR ME》，TWICE所有歌曲在该平台中的总在线播放量已经超过了25亿。

5月12日，TWICE还将在日本发行第八张单曲专辑《KURA KURA》。专辑同名主打歌将由朴振英参与创作，将保证歌曲的完成度。