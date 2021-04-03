CRM客户管理专家——韩国“Finger Post”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Finger Post”公司，这是一家客户关系管理CRM解决方案开发商。让我们与公司首席执行官崔熙（音译：최희）先生一道聊一聊他们公司。





崔熙先生在大学主修计算机工程,他成立了韩国“Finger Post”公司,一家专门从事CRM解决方案的公司。这主要是因为他看到了这个领域的巨大增长潜力。客户关系管理是指公司收集和分析客户数据以推出满足客户需求的营销活动的过程。换句话说，CRM系统使公司可以更系统地管理其客户。有效地使用CRM服务，公司可以分出忠实的或重要的客户并通过一些政策增加粘性。实际上，在我们的日常生活中很容易接触到CRM服务。





每年快速增长的全球CRM市场，去年在新冠疫情后有了更大的机会。这是因为在一直依赖面对面服务的企业遇到困难的情况下，针对客户科学管理的CRM系统变得越来越重要。根据市场研究和业务咨询公司“Grand View Research”的数据，2019年全球CRM市场规模为402亿美元，预计2020年到2027年将以每年14％的平均速度增长。韩国“Finger Post”公司的崔熙先生看到了这一领域广阔的前景，从而推出了他们的旗舰产品“Fingersales”。





大约600家企业客户使用了“Fingersales”产品，客户不必下载安装特定的软件。他们一旦在“Finger Post”的网站上注册并付款即可立即使用该服务。与国外CRM服务相比，这个解决方案价格合理，而国外CRM系统通常需要花费很多时间来导入和管理。“Fingersales”提供了适合韩国国内商业环境的各种功能，并保持了后续管理服务。在创新解决方案的支持下，“Finger Post”公司逐渐成为韩国领先的CRM客户管理系统公司，可以与全球知名企业竞争。





“Finger Post”正在考虑实现“Fingersales”服务使用范围的不断扩大，应用到更广泛的领域。目前，这款CRM系统已经用于物流、建筑、制造和教育。韩国“Finger Post”公司还考虑在B2B领域中实现其CRM软件的应用。目前，市值超过1万亿韩元的韩国公司中有68％是B2B公司。CRM系统可以帮助公司在后疫情时代非面对面业务环境中增加销售额。这就是为什么许多B2B公司都非常重视CRM服务的原因。





从目前来看，只有不到50％的韩国公司使用了CRM系统。与美国和欧洲的市场相比，包括韩国在内的许多亚洲国家CRM市场增长缓慢。另一方面，这也意味着亚洲市场具有巨大的增长潜力。希望“Finger Post”能够成为亚洲CRM市场领军企业，为行业的发展做出贡献。





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