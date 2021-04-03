LG退出智能手机业务

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LG电子决定停止其智能手机业务，这距LG电子于1995年开始生产第一部手机以来过去了26年。事实上，LG电子曾发布过各种热门产品一度吸引了众多手机用户，但智能手机时代已经发生了翻天覆地的变化，LG电子未能赢得智能手机消费者的青睐。自2015年第二季度以来，LG电子的移动业务连续23个季度出现亏损，累计经营亏损达44亿美元。LG电子为恢复陷入困境的业务做出了努力，但依然无法扭转局面。最终，LG电子不得不做出退出手机业务的战略决定。今天节目里，我们邀请到了韩国全球经济研究所所长金大镐（音译：김대호）先生，与他共同聊一聊LG公司做出这样的决定对智能手机市场的潜在影响以及LG公司的新战略。





市场从不同角度分析了LG在智能手机业务方面失败的原因。最重要的是，LG公司未能适应不断变化的市场环境。LG曾在2G时代是领先的手机制造商，当时手机仅用于拨打电话。后来，苹果公司开启了3G和4G时代，人们开始通过智能手机交换信息，并不仅仅是打电话。但是，LG错误地认为2G时代将持续很长时间，且苹果公司要使智能手机真正商业化将花费很长时间。因此，LG对开发智能手机技术的兴趣不大。相反，LG仍然满足于在2G功能手机市场中的主导地位。遗憾的是，LG公司未能对重大的技术变革和瞬息万变的市场状况做出适当的反应。





LG电子与越南Vingroup公司、德国大众汽车和美国Google公司洽谈意在出售其手机业务，但未能与任何潜在的买家达成协议，并决定最终关闭其移动业务部门。很遗憾，LG放弃了智能手机业务，因为LG公司被认为是所谓的可卷曲手机领先开发商，这种手机曾一度被认为是下一代智能手机。





可卷曲手机的屏幕可以弯曲，屏幕可以像卷轴一样展开，可以通过展开屏幕来增大或减小其尺寸。这听起来的确是一部梦寐以求的手机。在今年年初的拉斯维加斯消费电子展上，LG发布了一段短短的7至8秒的视频，展示了其可卷曲手机，吸引了许多发烧友。这款创新型手机获得了最佳产品称号，但是开发具有先进技术的产品是一回事，而将其实现商业化则是另一回事。为了将产品投放市场，公司需要降低成本实现量产，但是LG目前很难达到这一水平。





LG退出手机业务预计将对韩国和海外的智能手机市场产生巨大影响。 LG电子是全球第九大智能手机制造商，市场份额仅为1.8％，但是它分别在北美和拉丁美洲排名第三和第四。LG的退出可能会给摩托罗拉和三星在北美的发展带来利好，同时也会给小米和Oppo等中国手机制造商带来抢占南美市场的机会。在韩国市场，三星和苹果之间的竞争将更加激烈。





三星约占韩国智能手机市场的60％，其次是苹果25％和LG10％。最终的问题是谁将抢占LG10％的市场份额，这一份额并不小。三星比苹果处于更有利的位置，因为许多使用安卓系统的LG智能手机的用户很可能会改用同样是安卓系统的三星手机，而不是使用不同系统的苹果手机。三星预计将与同是使用安卓系统的中国品牌竞争。





LG移动业务的终止对韩国本地消费者而言是个坏消息，因为三星将是唯一的国内智能手机制造商。人们担心三星的垄断地位将导致手机价格上涨和服务质量的下降。一般来说，大型电信运营商与手机制造商进行谈判，以决定对消费者的补贴。但是三星的垄断地位有可能使电信运营商议价能力下降，从而给购买新智能手机的消费者带来沉重的财务负担。





对于三星来说，LG退出智能手机市场并不是一个好消息。韩国手机制造商的市场份额将被压缩，在苹果和中国手机制造商之间，三星为了保持其在全球市场上的领先地位将孤军奋战。尽管LG决定关闭其手机业务，但它的未来依然可期。LG集团董事长具光谟（구광모）先生一直在不断调整其业务组合寻找未来的增长引擎。现在，这样的预期也引发市场的广泛关注。





LG集团会长具光谟先生一直通过“剥离与聚焦”来重组LG集团的各个产业。LG公司调整了其未来战略，将更多的资源投入到有潜力、可盈利的领域，包括电动汽车零部件等。正是因为有了这样的战略考量，LG决定与一家加拿大汽车零部件公司合作成立一家合资企业。此外，LG公司还是尖端家用电器的领先制造商，一直致力于将精力集中在核心业务上来改善业务结构，包括广泛的“家庭娱乐”产品等，这些产品可以帮助人们在家中通过家用电器享受音乐、电影和其他活动。





事实上，由于高端电视等家用电器的强劲销售，LG电子在今年第一季度实现了有史以来最好的季度业绩。LG公司的整体业绩将从第二季度开始明显改善，因为其亏损的智能手机业务将不会在业绩报表中出现。LG电子计划专注于新兴产业，例如电动汽车零部件、机器人、人工智能和电池。在决定退出智能手机业务的同时，LG公司将继续在关键移动技术领域进行研发。





LG是为第五次工业革命时代做准备，专注于技术开发是正确的选择。在物联网时代，智能手机将机器与机器连接起来。人们将能够通过使用智能手机来操作自动驾驶汽车。如果没有智能手机技术，LG电器和汽车电子产品将失去竞争力。这就是为什么LG公司未来尽管不会再生产手机，但它将继续开发智能手机技术，该技术与自动驾驶和物联网等未来行业紧密相关。LG在智能手机技术方面拥有多项专利。尤其是在可卷曲手机方面明显领先于其他产品。LG公司似乎决心通过不断的技术发展来巩固其作为全球高科技公司的地位。





LG移动业务的关闭对其他公司具有重大意义。如果一家公司仅仅满足于过去的成功，止步不前，那么它将不可避免地被残酷的市场所淘汰。在第四次工业革命时代，即便是大型公司错过了以创新方式进行转型的机会，也将难以生存，黑莓、诺基亚和索尼都因此而失败。我们希望全球最大的智能手机制造商三星电子将从LG的经历中吸取教训，也希望LG公司能够继往开来实现更大的商业成功。