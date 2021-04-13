电影《徐福》举行媒体试映会 15日正式上映

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电影《徐福》12日举行媒体试映会，导演李勇周及主要演员孔刘、赵宇镇、张荣男等电影主创人员出席。

《徐福》讲述的是由孔刘饰演的情报机构要员起宪，将由朴宝剑饰演的首个克隆人徐福护送至秘密基地过程中发生的故事。该片是导演李周勇继《建筑学概论》后时隔9年再次执导的作品。他表示：“《徐福》的剧本创作用时颇久。有人问我是不是为刻意转变风格才拍摄这类题材的电影，其实不然，我认为‘类型’只是故事的外皮而已。”强调了故事情节的重要性。

孔刘在试映会上介绍令自己印象深刻的场面称：“在要离开林世恩（张荣男）博士房间时，转过身后听到了对自己说的‘人惧怕的东西真的很多，欲望也很多’，这句台词一直在我脑海中盘旋。”

赵宇镇讲述了拍摄花絮，他说：“电影后半段有很多夜场戏，孔刘和朴宝剑两位的粉丝轮番为剧组送来了餐车。等我们吃饱之后，发现咖啡车又来了。”

《徐福》和其他克隆题材电影的区别是什么？导演李勇周给出了答案。他说：“出现克隆人的电影，一般克隆人都是主人公，他们也都会靠自己克服重重困境。但对我来说，起宪视角中的徐福是最重要的，这是我最想表现出来的。相较克隆人，我希望作为同行人的起宪能够引领观众。”

《徐福》将于本月15日在韩国院线及网络平台上映。