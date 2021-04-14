进入菜单 进入原文

档案

Korean
档案

中国语

About KBS Go to KBS
Go Top

雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)

2021-04-14

今日首尔

导演：赵镇模

主演：姜河那、千玗嬉、姜素拉

类型：剧情、爱情

片长：117分钟

上映日期：2021年4月28日（韩国）

英文片名：Waiting For Rain


剧情概要：

心中没有明确的目标、满心疲惫的永浩（姜河那饰），正在准备第三次重考。过着毫无涟漪的生活的他，突然想起了深藏于自己记忆中的朋友素妍，于是提笔写了一封信寄给了她。未曾想素妍已身患重病，未能进入自己理想的大学、决定留在老家和妈妈一起经营书店的妹妹素熙（千玗嬉饰）把永浩寄来的信读给姐姐听，并决定以姐姐的身份给永浩回信。渐渐，对方的来信成为永浩和素熙两人平淡生活中的一抹盼望。两人还约定，如果12月31日下雨就见面。这个实现概率极低的约定，究竟能成真吗？


幕后花絮：

故事背景设定在没有智能手机、没有社交网络的2000年代伊始。为了最大程度还原当时的氛围，剧组寻找了大量富有年代感的道具，比如当年流行的香水、胶卷相机、翻盖手机等，这也让姜河那、千玗嬉等80后演员在片场直呼回到了自己的20岁。在被迫保持距离的当下，导演赵镇模希望通过《雨和你的故事》中信件里一字一句营造的浪漫、等待回信时的悸动，让人们明白“沟通”的珍贵。

雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)
目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >