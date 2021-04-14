雨和你的故事 (비와 당신의 이야기)

导演：赵镇模

主演：姜河那、千玗嬉、姜素拉

类型：剧情、爱情

片长：117分钟

上映日期：2021年4月28日（韩国）

英文片名：Waiting For Rain





剧情概要：

心中没有明确的目标、满心疲惫的永浩（姜河那饰），正在准备第三次重考。过着毫无涟漪的生活的他，突然想起了深藏于自己记忆中的朋友素妍，于是提笔写了一封信寄给了她。未曾想素妍已身患重病，未能进入自己理想的大学、决定留在老家和妈妈一起经营书店的妹妹素熙（千玗嬉饰）把永浩寄来的信读给姐姐听，并决定以姐姐的身份给永浩回信。渐渐，对方的来信成为永浩和素熙两人平淡生活中的一抹盼望。两人还约定，如果12月31日下雨就见面。这个实现概率极低的约定，究竟能成真吗？





幕后花絮：

故事背景设定在没有智能手机、没有社交网络的2000年代伊始。为了最大程度还原当时的氛围，剧组寻找了大量富有年代感的道具，比如当年流行的香水、胶卷相机、翻盖手机等，这也让姜河那、千玗嬉等80后演员在片场直呼回到了自己的20岁。在被迫保持距离的当下，导演赵镇模希望通过《雨和你的故事》中信件里一字一句营造的浪漫、等待回信时的悸动，让人们明白“沟通”的珍贵。