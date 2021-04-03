《漫话国乐》 船歌 / 祈福打令 / 丰鱼歌

说到《船歌》，很多人会联想到著名小说家金东仁的同名小说。这部小说描写了兄弟之间哀伤动人的悲剧故事。心胸狭窄的哥哥经常无中生有地怀疑妻子，甚至还怀疑妻子与弟弟有染，不断的误会与怀疑致使妻子投海自尽，弟弟也因此愤然离家出走。后来哥哥醒悟过来，从此四处奔波寻找弟弟，可哥哥在寻找弟弟的途中只听到弟弟爱唱的国乐《船歌》，两人终是无法重逢团聚。





《船歌》是平安道地区广为流传的杂歌，描写靠捕鱼谋生的渔民的艰苦人生。古时候没有天气预报，也没有遇险救助机制，在浩瀚无垠的大海上，早晚天气变幻莫测，每次只靠一条小木船出海捕鱼，如果遇到暴风雨等危机情况，渔民们会不禁心生畏惧，因为这可能会成为自己今生的最后一天了。





西道杂歌《船歌》生动地描写了渔民在海上遇险的故事。一只渔船在海上遇到大风浪而倾覆沉没，不幸的是，船上只有一个人保住了性命，他在茫茫大海上历尽沧桑，最终被救，历时3年才回到了家乡。这首歌还细腻地刻画了生还渔民的心境，虽然千辛万苦终于回乡，心里很是高兴，可回家之前有一件重要的事情必须先做，就是把船员们的噩耗通知其家属。然而，面对悲痛欲绝而痛哭的遗属，活着的人似乎也变成了罪人。渔民心情沉重地回到家里，妻子正在准备给自己举行祭祀仪式，妻子发现丈夫没有过世，顿时嚎啕大哭。父母看到儿子活着回来，忙叮嘱儿子今后生活再拮据，借别人家的米来熬粥吃也没关系，再也别出海受苦受难了。

西道杂歌《船歌》/ 吴福女、申贞爱、刘智淑





朝鲜王朝后期的著名文人朴趾源有一次作为使节团的一员前往北京的途中，在平壤有机会欣赏到这首《船歌》后深受感动，并在自己的著作《热河日记》中介绍了这首歌，认为《船歌》的曲调哀伤而揪心，是世上最悲伤的离别歌。





古时候，沿海地区的居民主要以捕鱼为生，可是出海捕鱼，海上天气变幻莫测，在海上不知会发生什么事情而走上黄泉之路，因此，是否能平平安安地回家？是否能保住性命？是否能让渔船满载而归等很多重要的事情都得靠运气，所以渔村比别的地方有更多的禁忌，经常举行巫术，向天地神明祈福。





到了现代，巫术一度被视为迷信而受到大众的冷落并渐渐消失，但沿海地区如今依然保存有巫术传统。同时，最近一些年轻艺术家试图以巫术为素材创作新的国乐，例如秋多惠（音）CHAGIS乐队的《祈福打令》就是其中之一，这是将西海岸地区的渔民为了祈求丰收举行巫术时表演的巫乐重新诠释的，深受年轻一代的欢迎，可见，巫乐依然具有无限的发展潜力。

《祈福打令》 / 秋多惠（音）CHAGIS





沿海地区的渔村逢年过节都会举行巫术祈求丰收与平安。这时，船主们也会私下邀请巫婆举行巫术。渔民们相信如果举行巫术，天地神明会保佑他们，在海上遇险时也能从容不迫地面对问题，克服难关。另外，如果非常好运地获得丰收，满载而归的渔船上会挂起叫“凤竹”的旗帜，船上还表演农乐，渔民们兴高采烈地凯旋归来。





“凤竹”意味着凤凰栖息的竹子，本来是在仓库检查渔获量时使用的工具，后来成为满载而归的象征，又名“凤旗”。“凤竹”把长2-3米的竹子尽头切成好几条，每个竹条上戴上纸花来点缀。相传，竹实是象征太平盛世的凤凰的食物，渔民则以凤凰栖息的竹子“凤竹”祈愿渔船丰收并迎来太平盛世。





当渔船挂着“凤旗”，农乐声四起，渔民们犹如凯旋将军一样满载而归时，村民们也会以欢快的农乐热烈欢迎他们的归来，整个村庄呈现一片热闹的景象。

《丰鱼歌》中的“捕鱼歌”、“出海歌”/ 金容宇