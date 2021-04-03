北韩服饰的禁忌与变化

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过去，北韩女性大都穿叫做“朝鲜服”的韩国传统服装“韩服”或裙长在膝盖下5厘米左右的两件套。但是随着时间的推移，北韩女性的着装逐渐发生变化，甚至有人穿国外流行的喇叭裤、华丽花纹衬衫和印有英文的夹克衫。因此，北韩当局于1988年特意制作影片指责败坏社会公序良俗的着装行为。那么，北韩女性是否至今遵守当时的服饰禁忌呢？





北韩并非禁止女性穿裤子，但是出门去上班的时候必须穿裙子，到工厂或企业所后换穿工作服套裤工作，下班后再换穿裙子回家。问题是很多女性下班后还要到集市去做买卖，且穿裙子做买卖很不方便而产生了穿裤子的欲求。此外，北韩因经济困难而停止粮食等生活必需品配给。在此情况下，北韩当局难以取缔穿裤子的女性，且很多女性掌握家庭经济权，自己想穿裤子就穿裤子，甚至穿裤子到集市去做买卖。





其实，北韩当局并非打破规律允许女性穿裤子出门，只是不取缔女性穿裤子出门，且北韩第一夫人李雪主穿裤子出席公众活动后，女性穿裤子出门逐渐成为常态。但是在重要的节日，如已故国家主席金日成诞辰日和已故国防委员会委员长金正日诞辰日和参谒锦绣山太阳宫的时候，北韩女性都穿裙子参加相关活动。总之，北韩女性迄今仍穿裙子参加正式活动。





北韩女性不太喜欢佩戴装饰品。北韩通过“朝鲜民主女性同盟”机关刊《朝鲜女性》杂志和劳动党机关报《劳动新闻》以及学校教育强调，装饰品不配社会主义服装，且在几年前根本就看不到佩戴胸针的北韩女性。





北韩民众都佩戴金日成、金正日像章，这扮演类似于胸针的角色。北韩认为装饰品是资本主义社会的产物，且在左侧胸前佩戴金日成、金正日像章的情况下，在右侧胸前佩戴华丽的胸针，人们的视线会自然而然地转移到华丽的胸针上。因此，北韩女性都不佩戴胸针，胸针也就未能在北韩流行开来。





北韩民众都在胸前佩戴金日成、金正日像章，但是北韩国务委员会委员长金正恩及其夫人李雪主并非如此。那么，为什么他们可以不佩戴金日成、金正日像章？白头山血统是否可以不佩戴金日成、金正日像章呢？如果说白头山血统可以不佩戴金日成、金正日像章，同为白头山血统的金正恩委员长的胞妹金与正为什么总是佩戴金日成、金正日像章呢？由此可见，并非白头山血统都可以不佩戴金日成、金正日像章，而是北韩最高领导人及其夫人可以不佩戴前代领导人的像章，这也标志着谁是北韩当代最高领导人。





进入21世纪后，北韩女性开始佩戴耳钉、项链、戒指等装饰品，且在集市里能轻易购买各式各样的装饰品，特别是第一夫人李雪主佩戴的耳钉等装饰品顿时在北韩流行开来。





曾在集市工作过的一位脱北女性说，进入21世纪后，各式各样的耳钉、胸针等装饰品流入北韩集市，耳钉开始在北韩社会流行开来。由于大多数北韩女性不想打耳洞，她们戴的都是不用打耳洞的小型耳钉，第一夫人李雪主佩戴的耳钉便很快就在北韩流行开来。





过去，北韩男性送给女性的妇女节礼物以化妆品和鲜花为主，但是今年大都送耳钉、项链等装饰品，这意味着最近在北韩女性间确实流行佩戴耳钉、项链等装饰品。





一直以来，北韩城市女性喜欢穿高跟鞋。除职业女性外，大学生也喜欢穿高跟鞋，穿“朝鲜服”也就是韩国传统服装“韩服”的时候也穿高跟鞋。在韩国，穿韩服的时候要穿胶鞋，因为这是穿韩服的基本习俗，但是北韩并非如此。那么，北韩城市女性为什么喜欢穿高跟鞋呢？





北韩城市女性大都喜欢穿高跟鞋。由于穿高跟鞋能显露出S型身材，因此北韩女性为展现美丽的身材而穿高跟鞋。一般来说，北韩城市女性喜欢穿5至7厘米高跟鞋，但是穿高跟鞋走路很累，因此最近流行穿便于步行的比较舒适的厚底高跟鞋。因为穿着跟高10至12厘米的厚底高跟鞋走路也不觉得很累。总之，北韩城市女性依然喜欢穿高跟鞋，只是为走路舒服而改穿最近流行的厚底高跟鞋。





与喜欢穿高跟鞋的北韩城市女性不同，其他地区的女性喜欢穿走路舒服的鞋，其中之一是露出脚背、穿脱方便的“便利鞋”，而男性大都喜欢穿运动鞋。此外，初高中男生大都穿用布料制成的运动鞋，女生喜欢穿用人造皮革制成的胶鞋和皮革鞋。





最近几年，北韩致力于扶持轻工业发展，制鞋厂也在政府支持下不断推出款式新颖的产品，主导北韩鞋类流行趋势。2015年9月18日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》在报道金正恩委员长前往罗先市视察当地洪灾恢复治理情况消息时，刊登了金正恩委员长穿着运动鞋进行现场指导的照片。由于北韩男性大都喜欢穿运动鞋，因此，很多人一眼看出金正恩委员长穿的是他们平常穿的新义州鞋厂生产的运动鞋。





在北韩的制鞋厂中，新义州鞋厂被评为首屈一指的制鞋厂。因为该厂生产的鞋子样式洗练，质量很好。分析认为，金正恩委员长穿着人民生产的运动鞋进行现场指导，旨在塑造爱民、亲民的领导人形象。此外，金正恩委员长试图通过提高鞋类、服装等轻工业产品的质量激活内需，并亲自穿上新义州鞋厂生产的运动鞋提升广告效果。





韩国不是也通过电视广告和影视植入式广告提升广告效果吗？北韩也可以说通过这种方式提升新义州鞋厂广告效果，且北韩劳动党机关报《劳动新闻》刊载金正恩委员长穿着新义州鞋厂生产的运动鞋进行现场指导的照片后，新义州鞋厂确实取得了其生产的鞋子在北韩热销的效果。





进入21世纪后，北韩的服装发生前所未有的变化，且目前在北韩流行的服饰已不再是取缔的对象，而是衡量北韩民众消费趋势的重要尺度。因此，在北韩推进轻工业发展政策的过程中，服饰产业将扮演激活内需市场，引领时尚潮流的领头羊角色。