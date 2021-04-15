Brave Girls侑廷做客节目逆袭资历被曝光引关注

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Brave Girls “杰尼座”侑廷的逆袭资历被曝光，引人注目。

近日播出的SBS调频节目《CulTwo Show》中，最近人气火爆的女团Brave Girls成员侑廷担任特别DJ，解答了听众的提问。

当天，一位听众提问：“听说侑廷小姐在香港住过一段时间，是否会讲英语或汉语？”对此，侑廷回答道：“我上小学6年级时迁居香港直到高中3年级，不会说汉语，只会说一点点广东话，因为我在香港就读国际学校，所以主要以英语沟通。”

DJ金泰均也提出了关于最近当上了“乌龟饼干”的品牌代言人。侑廷则解释道：“以前乌龟饼干人气火爆，是不必做广告的。可是托粉丝们的福，粉丝们给我起了取自动画《精灵宝可梦》中‘杰尼龟’的‘杰尼座’，所以我有幸被选该饼干的代言人。”

DJ金泰均还提及最近在网上流行的侑廷曾在军队慰问演出中截取的图片，说：“你有一个幸福满满的脸蛋，平时就爱笑吗？”对此提问，侑廷说：“我本来就这样，喜欢咯咯大笑。小时候，父母亲经常跟我说，咱家女儿每天喜笑颜开的，将来要做什么呢？我觉得我从小爱笑，所以成为了歌手。”