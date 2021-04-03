导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：曲欢（韩中文化友好协会会长）





自然、生态、森林、空气……这些都是这些年地球人最为关注的焦点。疫情中，扬州世界园艺博览会的举办无疑给因为疫情而感到疲惫不堪的世人一个喘息的机会。本期节目有请韩国馆的负责单位-韩中文化友好协会会长曲欢为我们介绍一下相关情况。









南：会长，您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

曲：大家好，我是韩中文化友好协会的会长曲欢。还是那句话，我是中国母亲的女儿，同时也是韩国女儿的母亲。我们协会的主要工作就是促进韩国和中国之间的文化交流，当然最终目的就是以此为基础，促进两国之间包括经济文化等多方面的交流合作。









南：去年你们协会在疫情爆发的初期，不顾艰难、挺身而出筹备各种抗击疫情的物资和资金，帮助韩中两国抗击疫情。最近你们又在忙什么呢？

曲：正好被你问到了。4月8号，世界园艺博览会在中国扬州举行，我们协会很荣幸地被赋予了负责韩国馆的筹建和宣传的任务，这是近来我们最倾心的一个项目。

南：这些年类似的大会也不少，前些年韩国也承办过园艺世博会对吧？

曲：是的。近年来，绿色生活、绿色经济是全世界最大的话题，前些年分别在韩国的丽水和顺天都举办过世界园艺博览会。不仅曾经吸引了无数外国游客，也吸引了大量的韩国游客千万，让当地成为当时很有人气的旅游景点。









南：你们协会是怎样获得韩国馆的管理权的呢？竞争应该蛮激烈吧？

曲：是的。我们当时发表的主题得到了有关方面的认可，那就是把文化交流和世园会结合，结果打动了评委。

南：扬州和韩国在历史上还是很有缘分的吧？

曲：是的。韩国统一新罗时期有一位贤者叫崔致远，他年少时期去中国留学，并且在中国通过了科举考试中举之后，18岁开始在江苏溧水做县尉，接触了大量中国底层的民众。因此，在扬州还有崔致远纪念馆，那里成为韩国人去旅行的必去之处，因此韩国人对扬州并不陌生。

南：筹建韩国馆最大的困难是什么呢？

曲：筹建是需要资金的，如果参加的单位和访问的人员多了，那就容易得多。但是因为疫情，不仅参加单位难找，连韩国的游客都去不了扬州，资金的回收面临困难。希望大家多多去观赏和旅游，去看看我们倾尽了全力打造的韩国馆，那就是对我们最大的帮助。当然，如果有人愿意支持我们，我们也是十分欢迎的。我们协会的标志就是“缘”字，象征着韩中两国不可分割悠远流长的缘分。我们的网站是：www.kcfriend.org

欢迎大家常来做客！（图片来自嘉宾）







