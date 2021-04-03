能源解决方案携手通用在美投建第二家电池工厂

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美国最大汽车制造商通用与全球第二大电动汽车电池生产商LG能源解决方案将携手在美国田纳西州投建第二家电池工厂。随着全球电动汽车电池市场迅速扩大，电池企业与整车制造商之间的“配对”日渐增多，通用与LG也加快了合作。





LG和通用目前正在俄亥俄州建设第一电池工厂“Ultium Cells”。第一、第二电池工厂均为投资超过20亿美元的大型项目。第二工厂将生产搭载于通用Crossover型电动汽车凯迪拉克LYRIQ的电池。这款车型将由从2022年起投产的斯普林西尔市附近工厂生产。LG和通用合建的第一、第二工厂若全部竣工，到2025年LG在美国将具备超过140GWh的产能。





分析指出，LG需要扩大美国市场，通用正谋求转型为电动汽车企业，两家公司存在一致利益，此次合建第二工厂可说是水到渠成。LG此前表示到2025年将在美国投资超过5万亿韩元，通用也曾宣布将在未来5年间投资270亿美元，实现到2035年停售燃油车的目标。最近全球汽车市场正围绕电动汽车和自动驾驶汽车快速重组，市场关注环保话题，拜登政府的成立和美国重返气候协定更是加快了这一进程，电动汽车电池和半导体由此成为了汽车产业的核心，拜登宣布美国将主导全球半导体基建也是出于这一背景。





目前全球电动汽车电池市场以每年两位数的速度迅速扩大，且增速还将继续加快，这一市场可以说是韩中日三国的竞技场。韩国的LG能源解决方案、三星SDI、SK Innovation，中国的宁德时代、比亚迪，日本的松下这6家公司的市场份额合计达85%。韩国的LG排名全球第2，三星排名第5，SK排名第6。然而最近韩国企业步伐放缓，中国企业则突飞猛进。德国大众宣布将与全球最大电池厂商宁德时代合作，自主生产大部分电池。





另外，不久前LG能源解决方案和SK Innovation因侵犯商业机密问题在美国发生法律纠纷，所幸本月11日SK决定向LG赔偿2万亿韩元，两家公司最终达成和解，由此，SK将可按原计划继续推进在美国佐治亚州建厂，LG与通用的第二工厂建设计划也获得了巨大动力。





分析指出，最近的市场动向和主要企业之间的合纵连横均显示出除了企业之间的共生努力外，国家层面上的战略也十分重要。在企业大胆挑战的同时，政府应予以最大程度的扶持。