韩政府就日本福岛核污水排入大海决定表示强烈遗憾

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韩国政府13日对日本政府将福岛核污水排入大海的决定表示强烈遗憾。韩国政府表示，日本在未与最邻近国家韩国进行充分协商、取得韩国谅解的情况下单方面做出了这一决定。不过分析认为，核污水处理属于日本的主权事宜，没有可阻止的方法，政府今后的应对重点将集中在检验排入大海的污水的安全性上。





日本政府13日召开相关阁僚会议，正式通过“关于废水的基本处理方针”。该方针包括了将保管在福岛第一核电站储罐内的核污水排入大海的计划。根据该方针，核污水在排放前将通过多核素去除设备进行处理，以去除大部分辐射核素。对于无法去除的放射性氚则将使用海水进行稀释，使其辐射量降低至低于1500贝克勒尔/升后再排入大海，这大约是日本国家标准6万贝克勒尔/升的40分之一。此外，污水需通过日本原子力规制委员会的审核与批准才能排入大海，预计这一过程大约为2年。根据日本制定的反应堆退役工作计划，污水将在2041年至2051年完成排放。





2011年3月东日本大地震导致福岛核电站爆炸，日本为冷却核反应堆而注入了大量海水，由此产生了核污水。此前，日本将不断增多的污水保管在地面储罐中。随着污水量接近125万吨的上限，日本政府早已开始考虑排污入海的方案，只不过顾及国内外的反对舆论，始终在等候合适的决定时机。





分析认为，日本选在此时做出排放决定包含了政治、经济等多个方面的考量。7月日本将举行东京奥运会，10月将迎来众议院选举，对于菅义伟政府而言，可以说是决定其命运的重要时机，为此，日本政府才不顾强烈的谴责，选择了最容易的解决方案。





日本方面表示，其他核保有国也将含有氚的冷却水排入大海，日方核污水的氚浓度远远低于标准，并不构成问题。不过即便如此，由于日本的排放量十分巨大，仍存在隐患。氚一旦进入人体便有可能引发癌症，而韩国是最邻近日本的国家。根据一项研究显示，日本核污水排入大海7个月后便会影响济州岛附近海域，18个月后将对东海大部分海域造成影响。政府召见日本驻韩国大使提出强烈抗议也是因为这种危险性。





问题在于韩方并无阻止日方排污入海的有效手段。国际原子能机构和美国都支持日本的立场，强烈反对的仅有韩国、中国等少数国家。韩国政府计划要求日本采取具体措施，以保障韩国国民安全、防止破坏海洋环境，并将同国际原子能机构等展开合作，对核污水的安全性进行检验。