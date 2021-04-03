DAVICHI发行新作《Just hug me》 最强女声重唱回归

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DAVICHI 4月12日下午6点（韩国时间）通过在线音源网站发行全新数码单曲《Just hug me》。

DAVICHI 新歌《Just hug me》的歌词讲述的是恋情破镜重圆的瞬间，无需做任何辩解，也不用任何语言，只用相爱的心温暖地拥抱你的内容。这也唱出了在分手后的后悔之心以及对恋人的真心，引起了众多听者的共鸣。姜敏京和李海丽此次也亲自参与了作词。

《Just hug me》是一首中速抒情歌曲，这也是DAVICHI演绎起来最游刃有余的曲风。DAVICHI深情又不失轻快的歌声，将歌曲所要表达的感情完美呈现。

《Just hug me》是DAVICHI继2019年12月发行的《致我长久的恋人》后时隔1年4个月再次推出的新作。DAVICHI在空白期也参与了《爱的迫降》《The King：永恒的君主》《Start up》等人气电视剧OST及已故歌手金炫植30周年纪念专辑《制造回忆》收录歌曲等的演唱，音乐的脚步未曾停息。

时隔多时回归的DAVICHI，在音源榜中的成绩也十分亮眼。《Just hug me》一经发行便成为Bugs、Genie等实时音源榜的冠军，同时还在Melon新歌24Hits榜单中排名首位。