伯贤个人YouTube频道上传视频 分享《Bambi》专辑照片拍摄花絮

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EXO成员伯贤（BAEKHYUN）公开了个人EP《Bambi》专辑封面拍摄现场的幕后花絮。

近日，伯贤在自己的YouTube频道中上传了名为“伯贤的Vlog”的视频，视频中记录了伯贤为个人专辑《Bambi》进行专辑封面照片等拍摄时的各种场景，伯贤也在视频中用同期声向歌迷介绍了拍摄过程。

视频说明中介绍：“前几天我的个人迷你专辑《Bambi》发行了！今天的视频是封面拍摄的幕后故事！除了各种风格设定之外，还有照明、空间等等有很多想要展示的东西！虽然不长，但希望通过视频中的这些琐碎，能让各位放松一下。”

视频开始时伯贤说：“今天要拍摄封面照片。一顿饭也没吃，肚子好饿。我会在拍摄间隙为大家纪录这些过程，请大家多多期待、”

随后的视频中，伯贤通过亲手录制的内容，向歌迷介绍了自己在水族馆、咖啡厅等不同场景中工作的内容，并以聊天的口吻，和歌迷分享自己在现场的感受。

由于新专辑的名称“Bambi”的含义是“夜雨”，伯贤也拍摄了一组夜晚淋雨的场面。他在视频中说：“今天现场还有洒水车。周末天气还不错，但听说会有寒流。这里刮着海风，太冷了”。看到偶像如此敬业，歌迷也纷纷留言，叮嘱伯贤要“小心感冒”。