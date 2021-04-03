防弹少年团日文单曲《Film out》登顶日本ORICON





防弹少年团凭借日文新歌《Film out》登顶日本ORICON在线播放榜。

14日，据日本ORICON最新排行榜显示，防弹少年团的日文新歌《Film out》成为在线播放榜的冠军。《Film out》在4月5日至11日期间的在线播放量达到1167万1865次。

《Film out》也成为继去年8月发行的数字单曲《Dynamite》之后，防弹少年团第二首在该榜单播放量超过1000万次的歌曲。根据ORICON在官方社交媒体中的介绍，防弹少年团成为榜单史上首个连续两首歌曲均超过千万播放量的男艺人。

《Film out》自本月2日发行以来便不断刷新纪录。不仅4次登顶ORICON数字歌曲日榜，还同时成为数字歌曲周榜冠军。此外，《Film out》的MV在YouTube中的播放量仅用24小时便超过了2900万，成为防弹少年团24小时内播放量最高的日文歌曲MV。

《Film out》不仅在日本本土成绩优异，在Billboard中的成绩也十分耀眼。根据您Billboard公布的最新榜单数据，《Film out》在“Hot100”榜单中排名81位，在“Billboard Global 200”中排名第5，在“数字歌曲销量榜”及“全球数字歌曲销量榜”中均成为冠军。

《Film out》的音源还将收录在6月16日即将发行的日本精选集《BTS THE BEST》中。专辑还将收录《血汗泪》《FAKE LOVE》《IDOL》《MIC Drop》《ON》等歌曲的日文版等共23首歌曲。