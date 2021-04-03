郑容和即将发行全新专辑 将收录中文歌曲

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CNBLUE主唱郑容和即将发行全新专辑，并收录中文歌曲。

经纪公司FNC娱乐14日对外介绍称，郑容和将于6月22日在全球同步发行全新EP《和.唱STAY IN TOUCH》。

专辑发行日为郑容和生日，而新专辑的名字“和.唱”的灵感正是来自郑容和的名字，表达“用音乐连接世界、用旋律连接全世界人，传递心的温暖”的信息，具有特别意义。

新专辑共将收录4首歌曲，本月16日提前公开了其中之一《Checkmate(R3HAB Remix)》。《Checkmate》原版发行于2015年，是由郑容和与华语歌手林俊杰共同演唱。此次提前公开的版本则是由全球著名DJ、音乐制作人R3HAB重新编曲的电音版本。

郑容和表示：“我一直很喜欢R3HAB的音乐，这次能一起合作感到很高兴。今后也想尝试EDM风格的歌曲。”对此，R3HAB回应称：“我喜欢和生活在全世界各地的人合作。这次与韩国和中华圈艺人的合作也是非常棒的经历。将不同风格音乐相融合，就像是把各国的饮食融为一体一样。在欧洲混音编曲，而主唱则来自亚洲，这是几近疯狂的精彩合作”。

除了林俊杰、R3HAB之外，郑容和在新专辑《和.唱STAY IN TOUCH》中还将与其他国际级艺人进行合作，因此专辑备受歌迷期待。