不同的客人应该选择哪些茶

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茶与人们的生活密切相关。接待客人,悠闲谈心,总少不了茶的。我们也常常会拿出自己珍爱的茶叶与好友分享。那么问题来了,泡茶也是要看人的,怎样选茶叶，喝茶又有哪些讲究呢？

1、招待长者，可以选择黑茶。黑茶对人体的血脂、血糖、血压、血管硬化具有良好的调节作用,有助于人体消化,调节脂肪代谢,增进食欲。年长者活动较少,消化功能也有所衰退,所以比较适合饮这类茶。

2、招待中年人，可以选择红茶。红茶是全发酵茶,茶多酚含量少,经过"熟化"过程,刺激性弱,较为平缓温和,适合中年人饮用。尤其对脾胃虚弱的人来说,喝红茶还可以起到一定的温胃作用。

3、招待男士，可以选择铁观音。铁观音不仅香高味醇,而且养生保健功能在茶叶中也属佼佼者。铁观音除具有一般茶叶的保健功能外,还具有抗衰老、清热降火、敌烟醒酒等功效,适合大多数男士饮用。





另外，招待客人喝茶礼节上也有讲究。

1、茶具要清洁。客人进屋后,先让坐,后备茶。冲茶之前,一定要把茶具洗干净,尤其是久置未用的茶具,更要细心的用清水洗刷一遍。在冲茶、倒茶之前最好用开水烫一下茶壶、茶杯,这样既讲究卫生,又显得彬彬有礼。而且冲茶前用开水烫一下茶壶、茶杯也具有醒茶的效果，冲出来的茶会更好喝。

2、端茶要得法。按照传统习惯,用双手给客人端茶是礼貌的行为。双手端茶也要很注意,对有杯耳的茶杯,通常是用一只手抓住杯耳,另一只手托住杯底,把茶端给客人。假如是没有杯耳的一次性杯子,可套上杯托,以免水热烫手。尽量不要用五指捏住杯口边缘就往客人面前送,这种端茶方法虽然可以避免被烫,但既不雅观,也不够卫生。

3、茶水要适量。都说酒满敬人，茶满欺人。无论是怎样的茶杯，我们在倒茶时都不应该倒太满，这样不仅容易溢出，还容易烫伤自己和客人。当然倒茶也不能倒得太少，这样会显得没有诚意，因而有茶满八分的说法。

4、要给客人添茶。要时刻关注客人的杯子是否已经少茶，这时候就要去添茶。喝茶时保持人人的杯子都有茶是也是一种基本的礼貌。而添茶的顺序当然是要先给客人添，最后才倒自己的。

5、茶点准备要适宜。一般在品鉴好茶时，不宜食用茶点，否则品尝不出好茶的滋味，也就浪费了一杯好茶。在非正式场合就得准备些茶点，以防止出现茶醉。食用的茶点最好准备坚果类的零食比较适宜。





（文中窍门来自胡*听友）