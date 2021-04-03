ⓒ Getty Images Bank

截至上世纪 70 年代，韩国政府的经济政策以发展为主，因此消费者的权益曾受到忽视。但随着社会的发展，政府开始关注消费者的权益，企业也将顾客满意作为经营方针，这样逐渐形成保护消费者权益需要法律后盾的共识。在这样的大环境下，为了保护消费者的合法权益、维护社会经济秩序的稳定、进而促进市场经济的健康发展， 1979 年在国会通过了《消费者保护法》。





3 月 15 日国际消费者权益日（ World Consumer Rights Day ）是由国际消费者联盟组织指定的纪念日，如今很多国家与地区把这一天作为消费者权益日。





韩国也有类似国际消费者权益日的纪念日，即 12 月 3 日“消费者日”，设立“消费者日”的目的在于通过扩大消费者权益保护的宣传等活动，使消费者的权益得到重视，进而保护消费者的权益。韩国把这一天指定为“消费者日”是为了纪念 1979 年 12 月 3 日在国会通过了《消费者保护法》，从此韩国也出现了许多消费者组织，如政府设立的韩国消费者院以及绿色消费者连带、韩国消费者联盟、韩国女性消费者联合会、消费者教育中央会、韩国消费者教育院等市民团体。到了 1997 年，“消费者日”被政府指定为法定纪念日。





每逢 12 月 3 日“消费者日”，政府联合消费者组织和有关部门会组织大规模的活动，如中央政府与韩国消费者院等团体联手举办“消费者日”纪念仪式，表彰那些为提高消费者权益作出贡献的人士，通过演讲、研讨会、国际论坛等多样的活动集中宣传消费者的权利，显示消费者力量的强大，以提高消费者的认识。不仅如此，由于“消费者日”接近岁末年初，因此百货商店、餐厅、酒店等与很多品牌为了吸引消费者而进行打折优惠活动。