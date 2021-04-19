BTS线上演唱会“BANG BANG CON21”创纪录 最多同时吸引270万人收看

ⓒ Big Hit Music

BTS通过送给阿米的特别礼物——线上流媒体庆典“BANG BANG CON 21”与全球粉丝见面，并改写线上演出纪录，引起了粉丝的热切关注。





BTS于17日（韩国时间）自下午3时起通过YouTube官方频道举行了线上演唱会“BANG BANG CON21”（意思：在房间里享受的BTS演唱会21）。当天的活动以播出6年前BTS的第二次单独演唱会“2015 BTS LIVE TRILOGY：EPISODE I. BTS BEGINS”为开头，穿着校服、背着书包登场的成员们开唱《JUMP》，以青涩魅力的舞台唤起了阿米们对往日BTS的回忆。随着演唱会一开幕，顿时吸引200万人观看。当天，还播出了2019年6月在釜山举行的第5次全球粉丝会以及同年5月在巴西圣保罗举行的世界巡演“LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF”的实况。引人注目的是，与去年4月首次举行的同一活动（23小时累计观众400万人）相比，此次活动共进行8小时，最多同时在线人数达270万人，改写了BTS线上演唱会的纪录。





对此，一位歌坛人士表示：“BTS虽然自去年以来只举行线上演唱会等无接触形式演出，但仍屡屡证实其惊人的号召力。最近阿米们愈发期待BTS的线下演唱会，如果将来举行线下演唱会，必会吸引比疫情前更多的粉丝前来捧场。”