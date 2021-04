ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK成员ROSÉ凭借首张个人专辑的主打曲《On The Ground》登上吉尼斯世界纪录。





近日,英国吉尼斯世界纪录在官网表示,ROSÉ的首张个人专辑主打曲《On The Ground》MV打破了“24小时内观看次数最多的K-POP Solo歌手视频”纪录。吉尼斯世界纪录还解释称,《On The Ground》MV公开后仅一天的时间里,YouTube点击数达到4160万次,时隔8年打破了Psy《江南Style》创下的最高纪录(3600万次)。另外, ROSÉ还凭借该曲成为首位分别以组合成员与Solo歌手身份登顶美国公告牌全球 200强榜的艺人。继去年10月发行的BLACKPINK首张正规专辑主打曲《Lovesick Girls》登上公告牌全球200强榜第一位后,上月发行的首张个人专辑主打曲《On The Groud》也登上该榜单冠军宝座,实属不易。