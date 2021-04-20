《寄生虫》《米纳里》入选奥斯卡历届最佳影片提名作品TOP35





电影《寄生虫》及《米纳里》在美国媒体评选的2010至2021年奥斯卡金像奖最佳影片提名作品35强榜单中榜上有名。





奥斯卡金像奖颁奖典礼几年后将迎来第100届，为此，美国知名娱乐媒体《综艺》（Variety）将为100届颁奖典礼中入围最佳影片的所有影片进行排名，截至本届已有571部提名影片，《综艺》日前公布了2010年之后提名影片35强名单。在35强名单中，《寄生虫》和《米纳里》分别排名第9位和第18位。目前，《米纳里》为即将举行的第93届奥斯卡奖的获奖热门，共获最佳影片、最佳男主角、最佳女配角等6项提名。《寄生虫》则曾在上一届颁奖典礼中大放异彩，共获得包括最佳影片奖在内的4项大奖，成为当届最大赢家。





《综艺》评价《米纳里》称：“故事的纯粹性以及李•以萨克•郑的执导均十分卓越。”《寄生虫》的评语为：“最出色的选角、剧本和演出融入了多种色调和题材，为观众制造了紧张感，观影乐趣十足。”





此次出炉的榜单前5名分别为《罗马》、《月光男孩》、《玩具总动员3》、《降临》以及《地心引力》。