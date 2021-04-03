人工智能打造更美好生活空间——韩国“Aizen Global”公司

ⓒ AIZEN GLOBAL

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Aizen Global”公司，这是一家基于人工智能技术开发金融服务的公司。让我们与公司首席执行官姜正锡（音译，강정석）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Aizen Global”公司致力于开发专门用于金融数据的人工智能技术平台，将创新带入金融业。姜先生创立了公司，以实现将AI技术纳入金融领域的愿景。金融领域的人工智能可以使人们想起自动聊天机器人或机器人顾问，这是由计算机程序操作的金融服务。但是，韩国“Aizen Global”公司注重于更有效地提供金融服务并加快决策过程。





韩国“Aizen Global”公司基于人工智能技术的财务解决方案“ABACUS”可以检测未经授权的卡交易、核对银行的贷款规定并对保险索赔进行分类。人工智能系统已经学到了数以百万计的有关客户的数据。在每天处理任务的同时，它还在进一步发展。为了捕获任何非法的卡交易，银行不得不查看每笔交易记录，但是使用“ABACUS”，结果将立即显示。“ABACUS”也可以用于市场营销，通过这种金融人工智能解决方案，银行和保险公司可以提供为个人消费者定制的利率或金融产品。这样一来，金融机构也可以提高工作效率和盈利能力。





韩国“Aizen Global”公司与首尔大学人工智能研究所和韩国科学技术研究院的教授合作开发出了这款独特的人工智能引擎。目前，这个解决方案已经在韩国的主要金融集团中广泛使用，包括友利银行、友利卡、现代卡以及三星保险公司。韩国“Aizen Global”公司的技术也获得了海外国家和地区的认可。公司于2018年被香港渣打银行评选为十大金融科技公司之一，并在香港金融科技周上排名第一。2020年，它在新加坡金融管理局宣布的FinTech Awards的全球类别中排名第二。韩国“Aizen Global”公司被公认为是亚洲市场上以人工智能为动力的金融解决方案的领先开发商。凭借其技术实力，韩国“Aizen Global”公司的目标是进军东南亚市场，其人工智能银行服务已在越南和新加坡启动。





“Credit Connect”是一个基于人工智能的平台，旨在为客户提供信用服务。它将金融机构与拥有忠实客户的数据平台连接起来，例如在线购物、医疗保健和教育。客户可以快速轻松地获得贷款服务，而银行则可以维持自己的平台客户。此外，韩国“Aizen Global”公司正与韩国金融业合作建立双赢的商业模式，以寻求扩大其在东南亚的客户基础。公司分析了亚洲地区的客户数据，以帮助韩国金融机构提高服务水平并开拓海外市场。





在后疫情时代，随着数字革命的浪潮席卷金融业，金融数据和人工智能技术的结合有望产生巨大的协同效应，但这仍然是一条没有人走过的新路。作为韩国代表性的人工智能金融平台开发商，韩国“Aizen Global”公司正在推动金融领域的数字创新，希望利用数据和人工智能技术使人们受益，将世界打造成为一个更美好的生活空间。