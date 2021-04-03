韩国LG & SK握手言和

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韩国电池制造商LG能源解决方案和它的本土竞争对手SK创新终于同意解决他们的电池争议。两家公司于4月11日发布联合声明，结束了为期713天的法律诉讼。今年2月，美国国际贸易委员会（ITC）在涉及商业秘密的案件中裁定LG胜诉，并禁止SK向美国出口电池产品。该决定将不可避免地影响SK公司正在美国佐治亚州建设工厂的计划，并对当地就业形势造成打击，市场普遍关注的是美国总统拜登是否会否决这个裁决。但幸运的是，两家电池制造商在拜登否决美国国际贸易委员会裁决截止日期的前一天实现和解。今天，我们邀请到了韩国现代经济研究院吴俊博（音译，오준범）先生，与他共同聊一聊LG和SK之间达成和解的背景以及韩国电池制造商未来可能面临的挑战。





两家韩国公司的电池之争始于2019年4月，当时LG能源解决方案的母公司LG化学向美国国际贸易委员会和美国联邦法院提起了诉讼，声称SK创新窃取了其电池技术。SK否认了这一指控，并于当年6月以损坏名誉为罪名在韩国对LG化学提起诉讼，而后于9月在美国提起专利侵权诉讼。但是两家公司最终同意结束纠纷，因为他们认为旷日持久的法律争端只会给双方造成巨大损失。他们认为，在全球对电动汽车电池的需求激增以及主要经济体不断推出环保政策的时候持续产生纠纷将损害其增长潜力和竞争力。如果他们未能达成协议，SK将不得不关闭美国的两家电池工厂并取消已经收到的订单。LG可能要应对SK采取的上诉措施以及其他诉讼导致的商业风险。





幸运的是，两家公司在最后一刻达成了协议。他们的和解将推动美国国际贸易委员会解除对SK长达10年的进口禁令，从而使SK能够完成在佐治亚州的电动汽车电池工厂的建设，并将其电池供应给福特和大众。而LG此前宣布将在美国电池业务中投资45亿美元的计划，既然SK同意向LG支付约17.8亿美元以结束争端，LG也减轻了其新投资的财务负担。令人欣喜的是，两家公司同意未来10年内将不会在技术领域产生争端，以便他们可以专注于技术开发，以有效应对瞬息万变的电池市场。而美国媒体报道说，和解的最终胜利者正是拜登总统。那么，为什么两家韩国公司之间达成和解被认为是美国总统的胜利呢？





拜登政府一直在寻求创造更多就业机会，并加强其环保政策。由于LG和SK之间达成了和解，美国政府将可能增加大约2600个工作岗位，这些工作将由SK在佐治亚州的新工厂创造。SK在美国生产的电动汽车电池也将帮助美国应对气候变化。如果拜登总统通过推翻美国国际贸易委员会裁决来支持SK，虽然依然能够获得就业机会和电池工厂投资，但这一决定将违背拜登政府在保护知识产权方面的基本立场。





争端的解决将使LG和SK避免进一步的损失，但是双方已经受到法律斗争的沉重打击。据估计，他们已经花费了数亿美元用于法律诉讼。这场法律争端给他们的投资计划造成了很多混乱，因为很难预测争端的最终结果。这场消耗战也威胁了韩国电池的地位。今年，中国宁德时代公司在全球电动汽车电池市场上名列前茅，领先于LG能源解决方案，而欧洲汽车制造商则表示将使用自主研发电池。显然，这一决定受到了LG和SK纠纷加大韩国电池供应不确定性的影响。但是，两家公司之间的最新协议为扭转局面提供了动力。协议宣布后，两家公司的股价大幅上涨。





法律纠纷的结果不仅将改变LG和SK的商业计划，还将改变全球电池行业的格局。不确定性因素的消除使两家公司的股价上涨，从而稳定了市场。该协议被视为韩国电池产业又一次腾飞的积极信号，因为两家主要的电池制造商现在将专注于应对全球市场变化。在美国，只有LG和SK以及日本松下拥有电池生产基地。美国的环保政策将促使电动汽车电池的需求不断扩大，两家韩国公司有望在美国市场上占据有利位置。





预计到2025年，全球电动汽车电池市场将从去年的500亿美元增长到1600亿美元，规模将超过存储芯片市场。有些人曾担心两家韩国电池制造商之间旷日持久的法律纠纷只会使中国、日本和欧洲受益。随着法律问题的解决，韩国电池产业已准备再次腾飞。根据拜登政府的环保政策，预计韩国电池制造商将更加积极地探索美国快速增长的电动汽车电池市场。除了现有在美工厂建设计划外，SK还计划到2025年再投资24亿美元，而LG则计划到2025年在美国建造至少两个新工厂。如果LG按计划实施投资，预计到2025年LG公司将占美国电动汽车电池市场份额的25％左右。





中国正在扩大其在全球电池市场的影响力，同时一些汽车制造商计划自主生产电池。对于韩国电池制造商而言，迫切需要提高其形象和竞争力。为了提升自身的形象，他们需要顺利地执行其正在进行的投资和交付计划。为了提高竞争力，与锂离子电池相比，有必要扩大对下一代电池，如全固态电池和锂硫电池的研发投资，这些电池更安全且具有更高的能量密度。





SK同意向LG支付2万亿韩元，约合17.8亿美元以解决争端。对于任何知识产权侵权案件，这都是非常高的和解费用。在这2万亿韩元中，SK今年和明年将分别支付5000亿韩元，其余1万亿韩元的特许权使用费支付时间将持续数年。未来电动汽车电池行业可能会从法律斗争中吸取教训，从而提高了人们对保护知识产权必要性的认识。有人说，从长远来看，这将使韩国工业受益。





电池之战再次表明，拜登政府强调了保护知识产权的重要性。它开创了先例，即侵犯知识产权的公司可能会被逐出市场。这样后来者几乎不可能窃取领先公司的商业机密，可以保持知识产权所有者的市场竞争力。在全球市场上，具有技术优势的公司将处于有利地位。





全球工业格局正在迅速变化。美国、欧洲和中国的政府正在与本地公司合作，以在未来行业中抢占先机。韩国公司应该牢记，在全球市场上，韩国公司之间的内部争端只会使他们的外国竞争对手受益。LG和SK之间的和解协议有望为韩国电池产业的发展提供新的动力。韩国政府还应该制定一项长期战略来推进电动汽车电池行业的发展。