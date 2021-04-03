《漫话国乐》 关山戎马 / 曲调 / 花草柜

在朝鲜王朝时代，宫廷的乐师中有一些视觉障碍人士，叫“管弦盲人”。“管弦盲人”可以说是朝鲜王朝的一种残疾人福利制度，旨在提拔那些具有音乐才华的视觉障碍人士。世宗大王执政时期，掌管音乐业务的官员朴堧上书，要求改善“管弦盲人”的待遇，上书中写道：

“历代君王皆聘盲人为乐师负责表演音乐，盲人虽然看不见，却擅长窥探声音，且人人各有千秋，人人都有用处。”





到了现代，传统乐坛也出现了由具有音乐才华的视障人士组成的乐团。管弦盲人传统艺术团由攻读国乐专业的视障艺人组成，团员们以其细腻与敏锐的感觉给人们带来了动人的音乐。今天首先给大家带来的音乐就是管弦盲人传统艺术团团员李贤娥（音）演唱的诗唱《关山戎马》。这首歌以汉诗“秋江寂寞鱼龙冷”为开头，描述了寂寞与迷茫的心境。秋季的江边一片寂静，登上仲宣楼，西风扑面而来。到了日落时分，在楼阁上边欣赏从远处传来的笛声，边抬头看空中飞翔的白鸥，令人深深地感受到秋天孤寂的情绪。

诗唱《关山戎马》/ 李贤娥（音）、短箫-朴知善（音）





2013年，李贤娥（音）在具有权威的全国国乐比赛中大放异彩，击败非残疾人参赛者荣获大奖，崭露头角。





不过，以前视障人士学习国乐可不是件容易的事情。李贤娥从小练钢琴，自小学3年级起与国乐结缘。当时，虽然唱歌可以向师父学习，然而几乎没有盲文乐谱、盲文教材什么的，因此李贤娥只好把广播电台的国乐节目录下来当教材刻苦磨练，不难想象李贤娥从小学习国乐是多么的艰辛。不仅如此，在她考大学时，残疾人也没有资格报考高校的国乐专业，这让李贤娥倍感气馁。可苍天不负有心人，当年恰巧有一所高校修改校规，允许视障人士报考国乐专业。得力于此，李贤娥获得公平的机会与非残疾人考生展开竞争，并堂堂正正地被录取入学。

接下来给大家带来的是李熙琓名唱的京畿民谣《曲调》。李熙琓名唱也是一位视障人士，他那质朴哀婉的歌喉深得众人的喜爱。李熙琓名唱虽说出身音乐世家，从小对国乐感兴趣，且拜许多国乐家为师学习国乐，但也不难想象在此过程中他同样经历了诸多曲折坎坷，熬过了艰辛的岁月。李熙琓名唱的歌喉也犹如将艰辛的岁月融入到了其中，充满了喜怒哀乐，尤为触动人心。

京畿民谣《曲调》 / 李熙琓名唱





青年国乐家崔俊（音）以钢琴弹唱著称。弹唱指边弹乐器、边唱盘索里的音乐形式，最具代表性的是伽倻琴弹唱。近年来，传统乐坛还亮相了别具一格的弹唱——钢琴弹唱，崔俊就是钢琴弹唱的创始人。





据说崔俊在两岁半的时候被医生诊断为发展性障碍，由于从小对听觉格外敏感，且为了动弹手指与防止舌头硬化，崔俊从7岁起学习盘索里与钢琴。据说通过盘索里训练，崔俊得以开口说话，学会了与别人沟通。





后来，崔俊进一步结合盘索里与钢琴推出了新的音乐形式——钢琴弹唱。崔俊虽说是发展性障碍残疾人，但通过不断的训练与学习，他还亲自作曲、演奏等成为了多才多艺的艺人。





今天给大家带来的“花草柜”描述了当兴夫托燕子的福成了富人，得知消息的哥哥孬夫就赶去弟弟家索要一个装满了金银珠宝的衣柜背着回家的桥段。花草柜指画有花样的小衣柜，有趣的是，孬夫连衣柜名字都不记得，随便说它是草柜花、草花柜、柜花草等说得乱七八糟，别有一番乐趣。

盘索里《兴夫歌》中的“花草柜”/ 钢琴弹唱-崔俊（音）