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有人说，若想了解一个国家，就要看那个国家的钞票，因为世界各国在设计钞票的时候都会结合该国历史、文化、艺术和精神等诸多方面的因素。那么，北韩的钞票如何呢？





韩国和西欧许多国家大都将历史伟人头像印在钞票上，但是北韩的钞票却反映时代特征。也就是说，北韩在各始发版钞票上反映了当时的特征。一般来说，世界各国在钞票上印刷的人物大都是杰出的历史人物，但是在北韩的钞票上除金日成主席外，印的都是工人、农民、知识分子等代表人民大众的虚拟人物。





北韩在解放后共发行五版纸币。1947年发行的第一版纸币为1圆、5圆、10圆、100圆4种面额，基本票面图案一致，只是尺寸、面额、底色不同。正面图案里的农民头上戴着宽边草帽，肩上扛着松土耕地耙子，工人则在肩上扛着铁锤。特点是，农民代表和工人代表都是男人，且他俩手臂肌肉高耸，脸上略显颧骨，目光炯炯有神。这意味着过去在日据时代，土地掌握在地主阶级手中，但是在社会主义体制下，农民阶级和工人阶级成为土地的主人翁。纸币的背面则印着象征北韩是民主主义人民共和国的“民主朝鲜”4个字。





北韩在1959年发行的第二版纸币上印有从事农业生产的女性。由于时代的变迁和社会经济等诸多方面的变化，纸币上的女性形象也反映了这种变化。1959年版10圆纸币上印有收获苹果的女性，50圆纸币上印有秋季收割稻谷的女性。此外，收获的苹果堆积如山，收割的稻穗上结满谷粒等，结合了物产丰盛、欣欣向荣的景象。特别值得一提的是，纸币上的女性面带笑容，表情开朗，这具有在社会主义体制下，女性也为国家兴旺发达作出贡献的意义。





在1979年发行的第三版纸币上反映了20世纪70年代北韩主体时代的特点。1979年版5圆纸币的正面印有怀里抱着禾束向前迈步的女性，但其表情严谨，裙角微微飘起，强调勇往直前的坚定意志。这与第二版纸币上快活的神情有所不同。北韩在1972年12月制定的《社会主义宪法》中，将主体思想作为其统治理念。金日成主席强调，主体思想是阐明人民群众是革命和建设的主人，也是推动革命和建设的力量。1979年发行第三版纸币时，北韩反映当时的时代精神，将各领域的人民大众作为主人翁印在纸币的正面。在日常生活中最常使用的1圆纸币的正面印有手持花束站立的幼儿园学生、吹喇叭的少年团学生、穿着运动服的女学生、拿着书本的大学生，背后是平壤学生少年宫和金日成综合大学，这意味着享受幸福生活的新一代将开创更加美好的未来。从1979年版纸币开始，作为唯一的真实人物，金日成主席的头像被印在当时最大额100圆纸币的正面。北韩工人和农民在日常生活中很难看到大额钞票，因为大额钞票非常珍贵，通常都好好儿地保存起来，绝不会随便塞入口袋或揉搓折叠。1979年版纸币上印有身穿人民装、表情严肃的金日成主席正面头像，但是在1992年版纸币上改为身穿西服、打着领带、略微侧身的金日成主席头像，并以兰花科草本植物“金日成花”装饰其左右。此外，还以鱼骨纹表现阳光普照的景象。1974年，北韩将金日成主席称为“主体的太阳”，从此，太阳成为金日成主席的象征。之后，北韩结合金日成唯一领导体制和金日成主体思想，1997年将金日成主席诞辰日4月15日命名为“太阳节”，并将2009年版5000圆纸币上面带笑容的金日成主席像称为“太阳像”。据悉，接掌北韩政权的国防委员会委员长金正日下令在2009年发行的5000圆纸币正面印上面带笑容的金日成主席像，并将其称为“太阳像”，意在强调“主体的太阳”金日成主席逝世后仍与人民大众同在。





但是2014年，北韩在纸币上删除了金日成主席的头像。过去，最大面额5000圆纸币的正面是金日成主席头像，背面是金日成主席诞生并度过童年的万景台故居。但是在2014年发行的纸币上，万景台故居取代金日成主席的头像被印在5000圆纸币的正面。北韩在5000圆纸币背面印上了国际友谊展览馆。国际友谊展览馆是展览外交使节赠与金日成主席和金正日委员长的礼物的地方。当时，北韩国务委员会委员长金正恩强调全球化、现代化、科学化。其中，全球化是指北韩要登上世界舞台。正因为如此，北韩将国际友谊展览馆印在5000圆纸币上。





特别值得一提的是，北韩发行1992年版纸币后，开始将像似行星轨道的卢瑟福原子模型印在纸币上。5圆纸币正面以金日成综合大学和万景台学生少年宫为背景站立的人民学校学生、中学生、大学生视线所向的左侧印有卢瑟福原子模型。此外，2009年版5圆纸币上，脖子上挂着奖牌的科学家和戴着金日成综合大学校帽的学生也望着原子模型。望着原子模型的模特们脸上表露出完成核开发、重视科学技术、建设强盛大国的欲望。北韩从已故国防委员会委员长金正日执政时期开始试图通过核开发、核试验等核相关活动建设强盛国家，成为军事强国。金正恩委员长执政后，北韩进行多次核试验与远程弹道导弹试射，为成为核强国积极推动工业革命。北韩第一版纸币上印有工人和农民，但是在1979年版纸币上改为学生，而在2009年版纸币上印上了科学家和学生。这意味着北韩高度重视科学技术，并以科技推动国民经济和社会发展，最终实现强盛国家的目标。





总之，在北韩的纸币上，除金日成主席外都是虚拟人物。由此可见，北韩还将钞票的图案作为体制宣传的工具。