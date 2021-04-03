疫情中韩国大学生的求职之旅

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：沈玟我（韩国律村法律事务所秘书）





求学就是为了学有所用，学业有成之后求职是所有大学生的目标。然而，随着数字化革命带来的就职机会的减少，加上这一年受新冠疫情的影响，求职对于大学毕业生来说难上加难。本期节目有请经历了求职之旅成功就业的沈玟我，为大家介绍一下近来韩国大学生的求职情况。









南：请你跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

沈：大家好！我是应届大学毕业生，名叫沈玟我。我毕业于梨花女子大学的中文系。很荣幸能够在这里跟大家讲讲我的求职经验。现在我在法律事务所工作，之前我多次投过简历和面试。我想给大家说一说在疫情情况下我所经历的就业难情况。









南：您是如何跟中国和中文结下不解之缘呢？

沈：小时候我爸爸建议我去中国留学，他说我到中国学习的话对我的视野开阔很有帮助，我妈也觉得有道理。就这样，我和母亲在中国深圳开始生活。我们在那里居住了五年，我读的都是公立学校，周围全部都是中国朋友，我就自然的学会汉语了。

南：听说你最近有好消息啊，能跟我们分享一下吗？

沈：在经历了许多不合格以后，我终于找到工作了。我现在在法律事务所当秘书。虽然这不是我本来的目标，但是我十分满意。我的主要工作是调整律师的日程表，创建文档和电话接待。我还以为在那里工作就没有机会用中文，但是幸好有一位律师知道我的汉语能力以后，他有时候会让我翻译中文合同。这是我最满意的地方。









南：这些年，年轻人就业总是一个重要的话题？

沈：没错。在韩国找不到工作的话会觉得那个人的能力不行，求职者为了避免称为“失败者”，拼命地去找工作，但是就业难越来越严重。问题是，现在的年轻人不知道自己喜欢什么，擅长于什么，只为了就业在折磨自己。现在我和朋友们聊天的时候，经常从头到尾谈的都是关于就业的问题。

南：你是如何策划自己的求职之路的呢？

沈：我一开始找的是食品公司的海外营业。因为我英语和汉语都没问题，加上我性格活泼，容易跟别人相处，喜欢出国，所以觉得海外营业是我的天职。但问题是海外大学毕业生因为疫情都回来了，公司更喜欢这些人才，我只好调转方向。我辅修的国际事务以前是秘书学，所以我的学历在秘书方面是最有胜算的，投的简历都合格了。

南：求职过程中最难的是哪部分呢？你是如何去克服的呢？

沈：首先，对我来说最难的部分就是我是文科生。文科生能志愿的工作机会相对要少，竞争力也很大。我是中文系毕业，一开始以为中文是我的强点，但后来把它放下来，利用辅修来找工作了。









南：普通的韩国大学生为了求职，能否得到政府或者是学校的帮助呢？应该怎样去利用这些渠道呢？

沈：我听说政府提供很多政策，但是包括我在内，我周围朋友不怎么利用。我们一般找就业Study，在那互相分析自我介绍，进行模拟面试等等。

南：如果让你给正在为求职而担心的后辈们介绍一下经验或者是教训，你想告诉他们什么呢？

沈：我想说先不用急着去找工作，认清自己才是最重要的。希望毕业前积累多种经验。我非常推荐去国外自己生活，交换生也好，打工假期也好，这些经验真的很珍贵，对人生有帮助。我在美国做交换学生的时候，我的性格变了，价值观也变了，使我找到了满意的工作。然后我想说学分尽量拿好，越高越好。因为TOEIC、OPIC等语言成绩随时都可以提高，但学分在毕业以后就没有再提高的机会了，很多朋友因为学分而后悔。（图片来自嘉宾）



