韩加密货币投资热潮持续升温

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最近，韩国加密货币投资热潮持续升温，其交易规模已超过韩国股市成交量。对此，不少意见担忧市场存在泡沫，并提出政府应进行监管。但反对意见则认为，加密货币本身的宗旨是去中央化，政府进行监管并不恰当。





20日在加密货币交易所上市的ARW Token展现出加密货币之火热。当天下午2时30分，ARW Token以50韩元的价格开始交易，短短30分钟后便超过5.3万韩元，上涨接近1100倍。一名交易所有关人士表示，虽然加密货币时常有上市当天价格暴涨的情况，但1100倍的水平则闻所未闻。





最近全球最炙手可热的加密货币则是狗币。狗币由软件研发人员于2013年出于半玩笑的目的开发，不过最近受到了美国特斯拉CEO马斯克的力挺，其价格在本月16日一天之内便上涨3倍，总市值也随之突破了500亿美元，高于巴克莱、劳埃德等全球主要大型投行。





进入今年，韩国加密货币的市场规模已增长数倍。除比特币以外的所有加密货币即代币（Altcoin）的总市值猛涨5倍。以本月16日为准，加密货币交易所UPbit的代币指数为8960.54，是去年12月31日（1707.52）的5.25倍。以65韩元上市的狗币目前已涨至467韩元。另一家交易所bithumb的代币指数也达到了4.7倍。





加密货币的猛涨势头主要受到了比特币的推动。比特币在韩国的交易价格高于海外，该现象被称为“kimchi premium”。韩国加密货币的热潮由此可见一斑。在加密货币交易中，个人投资者占据了绝对高的比重，因此加密货币交易规模超过股市意味着个人投资者已开始逐渐转向该领域。





尽管加密货币交易规模迅速扩大，但实名认证、交易安全等所有监管责任却由民间商业银行承担。为此，加密货币市场中洗钱、非法投机、传销、诈骗等行为也十分普遍。另外，加密货币的价格波动十分剧烈，除了“kimchi premium”，比特币价格可在一天内涨跌超过1000万韩元。





为此，韩国政府召开了虚拟资产有关部门次官会议，决定到6月展开政府跨部门特别整治活动，打击传销、非法集资、诈骗等不法行为。政治界有意见认为，政府已确定了对加密货币收入征税的方针，应由金融部门对加密货币交易进行监管。