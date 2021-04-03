美国会就“对北传单禁止法”举行听证会

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美国朝野对韩国修改《南北关系发展法》（也被称为“禁止对北韩散发传单法”）、禁止散播对北韩传单的质疑声日渐高涨，美国国会还为此举行听证会，要求对该法进行修改。





对此，韩国国内批评意见认为，美国无视该修正案是为保障国家安全和南北接壤地区居民生命权而采取的措施，单方面提出指责。但也有赞同意见认为，有必要对该法相关内容进行修改。





美国跨党机构汤姆∙兰托斯人权委员会15日在美国国会举行视频听证会。自韩国国会通过“禁止对北韩散发传单法”后，美国国内有意见谴责该法侵犯言论自由。随后在汤姆∙兰托斯人权委员会共同主席、共和党众议院议员克里斯∙史密斯的牵头下，此次听证会得以举行。听证会的主题为“韩国的市民权和政治权：对韩半岛人权的启示”。这是美国国会人权委员会首次针对韩国人权问题举行听证会。





据悉，尽管听证会上有相当一部分议员赞同“禁止对北韩散发传单法”的宗旨，但批评意见仍然占据上风。人权委员会共同主席、民主党议员吉姆•麦戈文介绍了人权团体认为该法侵犯言论自由的意见，并表示其个人希望韩国国会能够对该法进行修改。此外，史密斯还谴责文在寅政府滥用权力，不仅通过限制言论自由的法律，还使检察权力服务于政治、干扰进行对北活动的市民团体。





此次听证会体现出拜登政府重视人权问题的特点，这与特朗普将实际利益置于人权之上的作风形成了鲜明对比。分析指出，举办这一主题的听证会本身就反映出美国国内对该问题持负面看法。尽管韩国政府已说明该法是为保护接壤地区居民生命权而采取的必要措施，但美国仍认为该法限制信息流入北韩，侵犯了言论自由。美国国务院曾表示，韩国是拥有独立、强大司法部门的民主主义国家，具备对该法进行重新探讨的机构，我们对此表示尊重。





韩国国内对该问题的看法极端对立。反对意见认为，该法不仅侵犯北韩居民人权和言论自由，文在寅政府还出于对北韩的顾忌，打压反对北韩政权的市民团体。赞成意见则认为，对北传单的内容已超出其宗旨，过于激进，且在放飞大型气球的过程中，市民团体与接壤地区居民发生冲突，还使居民暴露在可能遭受北韩攻击的危险之下，正因如此，此前保守派政权也曾禁止过传单的散播。





更引人关注的是，美国朝野已开始对韩国的民主主义提出质疑。预计“禁止对北韩散发传单法”将面临着来自国内外的强大压力。