NU'EST发行全新正规专辑《Romanticize》 书写10年音乐历程





NU'EST 19日发行第2张正规专辑《Romanticize》回归，并于当天举行了全球媒体会，向全球歌迷介绍了新专辑。

《Romanticize》是NU'EST时隔1年再次回归，也是继2014年的专辑《Re：BIRTH》之后时隔7年再次发行正规音乐专辑。NU'EST希望通过新专辑的音乐告诉人们暂时放下枯燥的生活琐碎，转移视线，走进梦想浪漫的瞬间，可谓是一张治愈系的专辑。专辑中分别收录了每一位成员的SOLO歌曲，也展现出NU'EST在音乐方面的成长。

主打歌《INSIDE OUT》是一首Chill House曲风的歌曲，讲述的是面对离别时装作无所谓，但在深爱对方的真心的驱使下，毫不犹豫奔向守候自己的对方的内容，细腻的歌词内容展现出复杂的内心情感。

成员金钟铉（JR）表示：“上一张正规专辑的发行已是7年前了。也许因为如此，所以在准备专辑时十分紧张。成员们一起进行了长时间的准备，希望能为大家展现更多不同的面貌。”

成员郭英敏（Aron）因健康问题，因此将缺席部分回归活动。他说：“最近一直在休息。就回归活动问题，和公司、成员们都进行了认真的讨论，大家都尊重我的决定，也以我的健康为重，因此决定只参加一部分活动。时隔多时回归，我也非常期待。”

NU'EST新专辑发行后，主打歌《INSIDE OUT》进入Bugs等国内主要音源榜单上游，各成员的SOLO歌曲也反响热烈。此外，新专辑还在国内各唱片销售平台成为销量冠军。