姜丹尼尔新专辑《YELLOW》首周销量突破30万

ⓒ KONNECT Entertainment

姜丹尼尔新专辑《YELLOW》首周销量突破30万张，彰显强大的粉丝力量。

2O日，专辑销量平台HANTEO透露，姜丹尼尔第3张EP《YELLOW》发行第1周的销量达到31万6542张，在SOLO歌手的专辑销量中排名第8位。

姜丹尼尔SOLO出道后，从首张专辑《color on me》到《CYAN》《MAGENTA》再到最新专辑《YELLOW》，所有专辑的首周销量均进入销量榜前10。姜丹尼尔也用独具个人色彩的音乐，在乐坛中占据一席之地。

新专辑《YELLOW》并不仅拘泥于大众性，同时也强调了姜丹尼尔实验性的全新尝试，专辑销量如此之高，也说明歌迷对姜丹尼尔个人音乐风格的接受，因此更具意义。新专辑的音乐中可以找到双重性、反转、沉重的矛盾等元素，姜丹尼尔也尝试了目前韩流音乐中少有的另类R&B风格，让听者耳目一新。

主打歌《Antidote》的MV也反响热烈，公开后12小时YouTube中的播放量便突破千万，仅4天便超过3000万，这也刷新了姜丹尼尔MV作品点击量的个人记录。

为了感谢歌迷的支持，姜丹尼尔19日公开了《Antidote》的特别舞蹈表演视频。和一般舞蹈视频的直拍方式不同，此次视频是以MV的水准进行拍摄、制作，显示出姜丹尼尔的诚意。