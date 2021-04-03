P1Harmony出道后首次回归 展现优秀音乐表演实力

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新人男团P1Harmony 20日发行第2张EP《DISHARMONY：BREAK OU》回归，为歌迷呈现了帅气逼人的“刀群舞”实力。

此次新专辑是P1Harmony出道以来的首次回归。成员们也少了一丝出道时期的紧张、多了一份从容。新专辑中也收录了成员们的原创歌曲，展现了不俗的音乐创作能力。

主打歌《怕了吗（Scared）》是一首风格强烈的嘻哈歌曲，歌曲前奏部分融入类似玻璃破碎的音效，将P1Harmony张扬的音乐特性表现的淋漓尽致。歌词中为向不公平的世界而低头的人们传递出“相信自己、无需惧怕、高声呐喊”的强大信息，成员崔智雄、黄寅拓、金钟燮参与了歌词的创作。

拥有卓越舞蹈实力的P1Harmony，此次主打歌《怕了吗（Scared）》的编舞灵感是来自于橄榄球。舞蹈中也融入了很多让人联想起橄榄球比赛中队员相互配合的动作，成员们将充满互动元素的舞蹈完美消化，默契十足。

《怕了吗（Scared）》的MV内容也迎合了歌曲的主题。MV以暗色系为主，废墟、破旧建筑物、蒙面等场景极其具有视觉冲击力，这也让歌曲所要表现的反抗内容更加突出。