ROSÉ个人专辑《R》销量突破50万

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BLACKPINK成员ROSÉ成为韩流乐坛时隔19年专辑销量突破50万张的SOLO女歌手，达成“Half million seller”成就。

YG娱乐21日对外介绍称：“截至20日，ROSÉ个人专辑《R》的CD、黑胶唱片、KiT 3种形式的专辑总销量共达50万2447张。”

《R》的预售量便已突破50万张，预告ROSÉ将在全球乐坛掀起热潮。首周销量高达44万余张，这也成为SOLO女歌手唱片十分罕见的惊人销量。

ROSÉ的个人专辑《R》席卷了全球音乐市场。主打歌《On The Ground》登顶美国等全球51个地区的iTunes“Top Song”榜单，并成为Billboard“Global 200”以及“YouTube歌曲榜”的冠军。此外，还在全球最大音乐播放平台Spotify“Global Top50”榜单中最高排名第8位，并首次进入了英国Official榜单“单曲Top100”，排名第43位，在全球主流流行音乐榜单中均占有一席之地。

另外，ROSÉ还凭借《On The Ground》创下两项吉尼斯世界纪录，分别为“24小时内观看次数最多的K-POP Solo歌手视频”以及“SOLO、组合均成为Billboard Global Chart冠军的歌手”。