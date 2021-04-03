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近日，儿童被困车内危险事故频发，这使得儿童乘车安全备受关注。为了让儿童远离危险，接下来为您总结儿童乘车8大误区，希望引起各位家长的注意。

误区1.家长抱着孩子乘车。家长抱着孩子坐在高速行驶的车中，一旦发生急刹车或猛烈撞击，会产生极大的惯性，家长的胸部自然向下压，会猛烈挤压孩子的头颈。此外，孩子会从家长手中脱出，直接向前方冲撞。

误区2.孩子坐在副驾驶位置。如果汽车发生碰撞，副驾驶座气囊会弹出迸开，其位置往往是在孩子的头顶，由于孩子颈椎尚未发育完全，强大的冲击力会给他们造成伤害。

误区3.给孩子系成人安全带。成人安全带并不适合身材矮小的孩子。如果绑得太紧，汽车发生碰撞时会造成孩子的腰部挤伤或脖子脸颊压伤；如果绑得太松，孩子有可能从安全带和座椅之间的空隙飞出。

误区4.让孩子把头探出车窗外。汽车在行驶过程中千万不要让孩子将头伸出侧窗或天窗，否则孩子有可能跌落车外或受到旁边车辆的碰擦，也可能因前方扔出物品的飞撞而受伤。

误区5.车内摆放许多装饰品。玩具、奶瓶等物品尽量不要放在车内，尤其不能放有尖锐和坚硬的物品，包括车前面的香水等，否则一旦出现紧急制动或碰撞等情况，这些物品就会以无法预知的角度袭向孩子。

误区6.开车时与孩子说笑，喂食孩子。家长在开车时不要与孩子聊天、讲故事，甚至说笑。这样会使注意力分散，影响行车安全。更不要让孩子吃东西，否则汽车颠簸或紧急刹车时，孩子易被食物噎住。

误区7.让孩子自行上下车。孩子的力气小，自己开关车门时易被夹伤。另外，孩子在下车前并不会仔细观察车外的路况和交通状况，独自贸然下车容易发生意外。

误区8.把孩子独自留在车内。把孩子独自留在车内，特别是在炎热的夏天，孩子会因车内缺氧及闷热而窒息。也可能会碰到手制动、点火开关和方向盘，造成安全隐患。





（文中窍门来自宋*兴听友）