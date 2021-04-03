韩国卫星的发射与开发情况

ⓒ Getty Images Bank

韩国的航天事业起步较晚。韩国时间1992年8月11日，韩国的第一颗人造卫星“韩星1号”在中南美的库鲁航天中心发射成功，这样韩国成为世界上第22个拥有卫星的国家。其实当时，韩国并没有制造卫星的技术，“韩星1号”是韩国科学技术院（KAIST）下属的人造卫星研究中心在英国萨里大学的技术指导与协助下制造的，约重50公斤的超小型科学卫星。尽管如此，第一颗卫星的发射为韩国培育了一群雄心壮志的科学家。在科学家们的努力下，1993年9月，“韩星2号”卫星再次发射成功。值得鼓舞的是“韩星2号”的开发过程由韩国研发人员执行，从设计到组装全都是韩国独立完成的。这样通过韩星系列卫星掌握卫星的研发技术后，韩国终于开启了卫星时代。2018年与2020年先后发射的“千里眼2A号”与“千里眼2B号”卫星，其技术已达到世界最高水平。





目前韩国的卫星有科学卫星、技术试验卫星、广播通信卫星、气象卫星与军用卫星等。在这近30年的时间里，韩国一共发射了20颗卫星，其中12颗已完成任务或使用寿命结束，目前有8颗卫星在太空运行。





尤其韩国于2003年发射可以探测太空的“科学技术卫星1号”后，加快了跻身航天强国行列的速度。从此韩国开始把眼光转向运载火箭的开发，因为之前韩国虽然独家开发人造卫星，可都用外国的运载火箭送入卫星轨道。于是2009年，航天技术的大本营-罗老航天中心完工启用，韩国成为世界上第13个拥有航天中心的国家。2013年1月，历时11年，韩国与俄罗斯合作开发的运载火箭搭载韩国自主开发的卫星，在本国的罗老航天中心发射成功，韩国由此成为“太空俱乐部”的成员国之一。





今年，韩国计划使用以韩国自主技术研发的第一个三级运载火箭“世界（NURI）号”火箭，将在国内的罗老航天中心完成发射。另外，韩国还为探测月球做着准备等，从开发人造卫星、运载火箭到探测月球，韩国面向太空的挑战方兴未艾，相信具有辽阔的发展空间。