让AI技术不再“高大上”——韩国“Neurocle”公司

ⓒ Neurocle

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Neurocle”公司，这是一家针对非专业人士的深度学习解决方案开发商。让我们与公司首席执行官李洪硕（音译，이홍석）先生一道聊一聊他们公司。





深度学习对于许多人来说可能还是很陌生，它是一种机器的自主学习方法，该方法训练计算机执行人类的各种任务，例如语音识别、对象检测和图像分类等。深度学习技术可以应用于各个领域。韩国“Neurocle”公司还研发了针对图像分析的深度学习技术。





在新冠疫情时代，“无接触”或“非面对面”已成为各个行业的最新流行语，用于图像分析的深度学习技术变得越来越重要。发生车祸时，人工智能技术能够通过图片找出车辆类型和损坏程度，并自动估算维修和赔偿费用。深度学习视觉技术也可以在无人商店中使用。在训练计算机学习商品图像之后，它们会识别并对客户选择购买的某些产品进行分类。这项技术还可以应用于建筑物入口的安保系统，如果人们未佩戴口罩进入建筑内，安全系统会分析其面部特征并将其与戴口罩的面部进行比对后判断是否允许进入，无接触式进入控制未来将成为一种可能。在对无接触式服务的需求不断增长的同时，人工智能技术的市场需求也在不断增长，但事实上，目前还很难实现这项技术的商业化。要利用深度学习技术，就必须邀请具有专业知识的工程师，但是实际上很难在每个应用领域中找到这样的工程师。韩国“Neurocle”公司开始研究如何解决这个问题。





韩国“Neurocle”公司开发了名为“Neuro-T”的深度学习视觉软件，这款软件可训练用于图像识别的模型和用于实时分析的“Neuro-R”。普通用户也可以通过这两个解决方案构建深度学习模型。目前，“Neuro-T”和“Neuro-R”被用于汽车配件工厂的缺陷检测过程和进口化妆品的检验过程。它们还用于分析医院的内窥镜图像和干细胞公司的显微细胞图像。深度学习视觉技术的使用现在也扩展到了农业和教育领域。





为了推广这个技术，韩国“Neurocle”公司与一家全球图像数据公司签署了合作伙伴协议，并走进了大约10个国家。这个月，公司展示了其“Neuro-T”和“Neuro-R”软件的增长潜力，并在2021年获得了韩国信息通信振兴协会主席奖。韩国“Neurocle”公司永远不会对获得如此的成就感到沾沾自喜，他们决心以普及人工智能技术为目标，向着更高更远的未来前进。





韩国“Neurocle”公司开发了易于使用的软件，即使不是专业人士也可以使用人工智能技术。从某种意义上来说，韩国“Neurocle”公司促进了新技术的推广，这些技术丰富了我们的生活，并为受劳动力成本影响的个体经营者和小微企业提供了可靠的帮助。未来我们将通过广泛合作实现更大的发展。





ⓒ Neurocle