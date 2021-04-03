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加密货币正在韩国受到热捧。许多人声称从加密货币投资中获得了数十倍、数百倍甚至数千倍的收益。他们的成功故事正在诱导20多岁和30多岁的年轻人以及家庭主妇和许多中年人开始投资虚拟资产，而韩国本土的加密货币市场则显示出过热的迹象，甚至出现了韩国加密货币的价格比其他国家的价格高出20％的所谓“kimchi premium”现象。但是，加密货币的价格往往会剧烈波动，且其交易所24小时开放，打乱了一些投资者的正常生活。人们越来越担心，非理性的市场狂热可能会导致严重的社会问题。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译，정철진）先生，与他共同聊一聊韩国异常活跃的加密货币市场，以及如何为加密货币交易推出适当的监管措施。





在一家我只吃过午餐的餐厅和另一家我昨晚吃晚饭的餐厅，我听到隔壁餐桌上的人们在谈论加密货币、虚拟货币。加密货币的盛行是由20多岁和30多岁年轻投资者主导的，但是家庭主妇和中年人最近也开始投资加密货币。韩国四大加密货币交易所的实名账户数量已超过250万。据估计，韩国有300万到400多万加密货币投资者。在今年第一季度，加密货币的交易量达到1500万亿韩元，这是非常惊人的数字。4月15日，加密货币的每日交易额为24万亿韩元，是当日韩国KOSPI股票市场交易额9万亿韩元的2倍多。这意味着加密货币在韩国非常盛行。





韩国不是唯一一个加密货币火爆的国家。根据英国加密货币市场数据提供商CryptoCompare的数据，3月份全球加密货币交易所的交易量达到2.99万亿美元，这是去年10月份公布的5000亿美元的6倍。分析人士表示，加密货币的流行归因于充足的市场流动性和一些心理因素。





随着许多国家的政府开始在新冠疫情后向市场释放大量资金，市场中的资金流动性已经变得非常充裕。部分资金流入房地产市场和股票市场，但是仍然还有大量的流动性，越来越多的人涌向加密货币市场。在韩国，房价上涨过高，而从股票投资中积累财富需要一定的时间。因此，20多岁和30多岁的投资者希望通过加密货币快速增加收益。现在，不仅个人，包括摩根大通和高盛在内的全球投资银行以及机构投资者都对加密货币表现出了极大的兴趣。在关于虚拟货币是否能够扮演货币角色的争议愈演愈烈的情况下，总部位于美国的在线支付服务提供商PayPal表示，将允许客户直接从自己的PayPal帐户交易加密货币。特斯拉首席执行官马斯克表示，客户现在可以用比特币购买特斯拉汽车。在这种背景下，越来越多的投资者将目光投向虚拟货币。





那么，什么是加密货币呢？它基于区块链技术，是一种数字虚拟资产，它不像纸币那样以物理形式存在，而是仅在线交易。与普通货币不同，它不是由某国的中央银行发行的，因此，它的价值由最初创建它的人设置的规则确定。主要的加密货币包括比特币和以太坊。比特币的生产方式可以解释成复杂的计算数学问题。有趣的是，这个过程被称为“采矿”，显然是受到挖矿概念的启发，而不是受银行印钞的启发。存储加密货币无需花费任何费用，但是其实用性受到了广泛的质疑。某些加密货币被认为是一种支付手段，但使用起来仍然受到许多限制。然而，作为投资手段，加密货币的价值正在上升。





如果第四次工业革命加快了交易数字化的进程并促进了区块链技术的发展，那么加密货币也有可能作为一种交易手段。目前，人们在投资加密货币时并没有真正专注于货币的传统功能，而是将其视为投资或价值存储。





近几个月，加密货币的价值急剧上升。去年10月1日，韩国每枚比特币的价格为1252万韩元，但本月中旬已经上涨超过8000万韩元。美国软件工程师发明的狗狗币价格今年暴涨了4000％以上。在韩国交易所上市的一种新加密货币，在交易开始仅30分钟后，其价值就飙升了1000倍以上。越来越多的人借钱进行加密货币投资，梦想着通过加密货币改变自己的生活。但并非所有人都能够获得客观的投资回报。加入快速致富的加密货币投资热潮的投资者可能最终会突然失去所有。在上涨了一段时间之后，最近加密货币的价格也有下降趋势。实际上，很难为加密货币定义合适的价格。它们几乎不用作支付媒介，因为它们的价格非常不稳定。许多人指出，它们也不是稳定的价值存储，目前还缺乏有关加密货币交易的适当法规，这引发了人们对诸如洗钱等非法金融行为的担忧。因此，世界各地的政府开始讨论监督虚拟资产交易的方法。





韩国政府将严厉打击涉及加密货币的非法活动，例如虚假广告和欺诈，特殊监管期将持续到今年6月份。同时，政府将专项打击虚拟资产在国外的非法转移。例如，韩国的投资者向中国汇款，实现在中国的交易所购买比特币。韩国投资者在价格较高的本地交易所出售比特币，从“kimchi premium”中获利。打击这种套利是韩国政府实行特殊监管的核心。





加密货币是否是一种“真实”货币一直是全球争论的焦点。从某种意义上来说，市场将其视为“货币”。但是美国财政部长耶伦、美联储主席鲍威尔和主流经济学家都不承认加密货币是“货币”。相反，他们将加密货币定义为一种投机手段。韩国金融委员长殷成洙（은성수）也对加密货币表示了否定立场。但是，由于许多投资者争相购买加密货币，因此市场上要求政府推出措施以监督相关交易并保护投资者的呼声越来越高。





韩国政府一直考虑如何应对市场上的需求。眼下，当然不能对快速增长的加密货币市场视而不见，加密货币市场已经有数百万投资者进入，但是如果政府对市场进行干预，这意味着政府已经承认加密货币的地位。这就是为什么加密货币在市场上仍然处于一个灰色地带，目前，政府只是试图打击一些违规行为。我认为，韩国政府应至少在最小程度上制定相关法律，例如，检验加密货币交易系统的安全性，交易是否易受黑客攻击。毕竟，加密货币可能在未来扮演货币的角色。因此，国会应该为此做好准备，应该组建研究小组，制定有关加密货币的法律。





韩国的法律体系通常无法跟上国内外迅速变化的经济和社会状况。加密货币能否取代法定货币还有待进一步观察。政府和金融当局应该打造一个体制框架，引导加密货币投资者理性投资而不是冒险地投机。