导演：李章焄

编剧：孙珠妍、李章焄

主演：朴正民、李星民、林允儿、李水京

类型：剧情

上映日期：2021年6月（韩国）





剧情概要：

“四次元”数学天才俊京（朴正民饰）生活的村子虽有铁路，但没有火车站。俊京为了让国家给村子建车站，开始不断地给总统写信，还为此和姐姐宝京（李水京饰）坚持留在村里，宁愿每天上下学走5个小时的路程。而身为火车司机的父亲（李星民饰）却认为村里建火车站希望为零，并反对姐弟俩的坚持。一心想让村子建成车站的俊京结识了意气相投的罗熙（林允儿饰），两人为了让寄给总统的信件更具说服力而“无所不用其极”：改正错误韩文拼写法、为出名参加奖学金综艺、报名参加总统杯数学竞赛。究竟俊京的期望能否实现、奇迹果真会发生吗？





幕后花絮：

《奇迹》的时代设定为80年代，朴正民、林允儿等主要演员在片中使用方言，这也是林允儿的一次全新尝试。影片预告片公开后迅速成为关注焦点，仅5天时间播放量已经达到150万，由此也可预测电影将获得不错的票房成绩。预告片获得极大反响后，朴正民和林允儿也将片中“写信”的桥段变为现实，两人各自写下亲笔信向观众表达了感谢。