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货币是度量价格的工具和支付手段，且通过货币上的图案能了解一个国家的历史与文化。那么，北韩的货币上都印着哪些图案呢？北韩的货币不采用抽象图案，大都是具体形象，因此，人们容易了解图案的意义。





一个国家最具代表性的象征有国号、国旗、国歌、国徽，还有国花、国树、国鸟等等，北韩的货币上也印有这些象征，特别是从1959年发行的第二版货币开始在纸币上印上国徽，以提升北韩民众的国家认同感。





北韩在1959年版纸币正面印上国徽，让北韩民众多了解国家，进而提升对国家的归属感和认同感。1948年制作的国徽呈椭圆形，底部红色饰带上写有国家名称“朝鲜民主主义人民共和国”，上方是红色五角星，五角星下有白头山、水电站、输电铁塔，周围对称地环绕着两捆由红色饰带束扎的稻穗。红星标志着社会主义革命，白头山意味着民族和革命的圣山，稻穗象征农业和农民，水电站和输电铁塔象征工业和工人。北韩的国花“天女木兰”通常作为防伪图纹使用，但在2009年发行第五版货币时单独印在100圆纸币上。此外，花的图案也从2009年开始出现在北韩硬币上。印在10钱硬币上的杜鹃花是象征金正淑的花，而金正淑是已故北韩国家主席金日成的妻子，也是已故北韩国防委员会委员长金正日的母亲。在50钱和1圆硬币上则分别印有金正日花和金日成花。如此这般，象征革命血统和最高领导人的花被印在北韩硬币上。





1947年北韩发行第一版货币时，纸币的正面印着工人和农民，背面印着高高耸立的白头山。1947年4月，北韩诗人赵基天在其发表的长篇叙事诗《白头山》中赞扬金队长领导的北韩人民游击队在普天堡战役沉重打击日本军队后，白头山成为金日成的象征，并印在北韩货币上。





白头山是韩民族的圣山，但是北韩却将这座圣山转用于政治目的。解放后，金日成掌握北韩政权，并为树立政权统治的正当性与合法性而强调白头山是建国创业的革命根据地。纸币上的白头山，山顶上白雪皑皑，山顶下树林葱郁，被视为金日成等金氏一家的象征。





在1979年版50圆纸币背面可以看到白雪覆顶的白头山，白头山下是三池渊湖畔景象。这幅图案与金日成、金正淑、金正日有关。因为这一带地区是金日成领导游击队对抗日军的主要战场，也是抗日女英雄金正淑的活动舞台，更是金日成和金正淑的儿子金正日出生的地方，因此，1979年版纸币图案看起来是风景照，但是该风景照预示着金正日将成为北韩政权接班人。此外，在2009年版1000圆纸币正面印有金正淑出生的会宁故居，背面印着三池渊和湖畔两棵白桦树以及写着金日成曾来访此地的公告牌。公告牌被印在纸币上是非常罕见的事情。特别值得一提的是，2009年版纸币强调北韩政权的正统性，预示着金正恩将成为北韩政权第三代接班人。





建筑经常被用于货币的图案。美元上的白宫和国会大厦、意大利里拉上的佛罗伦萨圣十字大殿、中国人民币上的万里长城、保加利亚列弗上的里拉修道院都是展示本国历史、文化、宗教、艺术自豪感的建筑。北韩也将建筑用于其货币图案，其中之一是教育机构。1946年创办的金日成综合大学以北韩最早的大学和在学术地位、教育水平等方面首屈一指的最高学府而感到骄傲与自豪。这所大学被印在1959年5月发行的纸币正面。此外，北韩最大的中央图书馆“人民大学堂”被印在1992年5月发行的纸币背面，北韩的首都平壤则从1959年版开始被印在北韩的纸币上。1959年版10圆纸币正面印有大同门，背面印有解放塔。大同门和大同桥在6.25韩战期间遭到破坏，而北韩在战后立即重建大同门，之后重建大同桥，这具有北韩致力于修复历史文化遗址的象征性意义，并以此表现出他们对重建城市基础设施充满自信，而首都平壤将消除战争的伤痕，开始新的腾飞。此外，北韩在1998年发行的500圆纸币背面印上了清流桥。清流桥是1995年为纪念劳动党建党50周年而建造的北韩第一座斜拉桥。1998年版500圆纸币的正面印有原名叫锦绣山纪念宫的锦绣山太阳宫，背面印有北韩第一座斜拉桥清流桥，这意味着过去人们必须徒步走过大同桥，但是现在建成清流桥，方便物资、车辆和人员往来，象征性地表现北韩实现了已故北韩国家主席金日成建设伟大祖国首都平壤的构想。





北韩在社会主义工业化进程中，通过各种文艺作品最常赞扬的是钢铁工业，因此在北韩的纸币上也有与钢铁工业相关的图案。在1959年版100圆纸币正面印有高耸的烟囱、载运物资的列车和意味着钢铁工业的各种工厂。此后，象征社会主义国家繁荣昌盛的图案经常出现在北韩纸币上。降仙炼钢厂作为北韩钢铁工业的中心，被印在1979年版纸币上。当时，北韩积极促进钢铁等重工业发展，并将降仙炼钢厂印在纸币上。之后，北韩建设大型水电站，并将北韩最大闸门“西海闸门”印在1992年版10圆纸币上。此外，北韩因不断进行核试验而遭受国际社会制裁后，建设一些小型发电站用以生产能源。2008年建成的礼成江青年1号发电站被印在2009年版5圆纸币上，这具有北韩以自身力量建设运营电力设施，积极促进经济发展的意义。北韩认为以自身力量生产电力，实现经济发展是社会主义制度的胜利，也是维护其体制的重要因素。





如此这般，北韩的货币犹如宣传国家战略的小型海报般展现国家发展面貌，提示未来政策走向。