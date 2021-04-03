导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：于礼厚（汉城华侨中学训导主任）





扶正惩恶少不了功夫，很多国家都有属于自己的武功。中国有武术，韩国有跆拳道。悉闻汉城华侨中学近期在有关机构的帮助下，面向全体学生进行跆拳道技术传授。本期节目有请汉城华侨学校训导主任于礼厚老师，为我们介绍一下相关情况。









南：于老师，您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

于：大家好，我是汉城华侨中学的训导主任于礼厚。清朝末期，我的曾祖父就从中国山东来到了韩国，在韩国开了第一家“中华料理（也叫“清料理”）”店“共和春”，从那时候起，中餐就开始在韩国传播。现在昔日的共和春成为仁川中华街上的“炸酱面博物馆”，大家有机会可以去看一看。









南：韩国疫情一直比较严重，这段时间里，学校的教育是怎样进行的呢？

于：我们按照韩国政府的防疫规定，让学生轮流来学校上课，不能来学校上课的学生就在家里上课。我们的老师使用ZOOM 视频会议软件，在电脑画面上直接跟学生见面授课，这样要比让学生自己看录像上课的效果好一些。

南：学生们因为疫情损失也很大吧？华侨学校的情况怎么样呢？

于：当然。疫情之中学生们不仅不能来学校正常上课，而且各种活动都不能进行，往常我们每年都会有美术、体育以及社会实践等很多活动，都不得不停止。最心痛的就是初三学生的毕业旅行也不能进行。学生们在精神和身体健康上的损失都很大。

南：学校和区域政府用怎样的办法去帮助学生们保持乐观向上的精神和身体状态呢？

于：我们在麻浦区延南世界村中心的帮助下，开始面向学生进行跆拳道教育。学生们都非常开心，表现特别积极，鉴于疫情还不能聚集太多的人，所以目前是以住宿的学生为主，每周两次，在国家委派的韩国跆拳道最高机构国技院的专业老师的指导下练习跆拳道。









南：练习跆拳道对学生们的成长帮助很大，所以在韩国父母们都很希望孩子从小学习跆拳道，对吧？

于：是的，就像刚才主持人说的那样跆拳道的精神在于“礼义廉耻、忍耐克己、百折不屈。”青少年时期正需要这种引导，因此可以说跆拳道是一种很好的教育方式。韩国家长从小就会让孩子去学习跆拳道，韩国跆拳道场很多，跆拳道学得好还可以作为职业，比如龙仁大学跆拳道专业毕业之后，不仅可以在韩国，还有很多人都到世界各地去开跆拳道馆，在台湾跆拳道馆也很多。

南：据说你们的跆拳道老师的水准很高啊？

于：对，老师是国技院的专业运动员兼老师，国技院是韩国跆拳道的最高机构，学员们每学习一个阶段就要去那里接受级别（段）考试，只有通过了才能被承认。

南：最后还有什么想补充的话吗？

于：我们汉城华侨中学的教育水准很高，不仅可以让学生学习到中文、韩语，还可以学习英语；另外，还可以学习我们今天介绍的韩国传统武术跆拳道，在这里还有机会去学习韩国足球。总之，希望大家多多光顾，欢迎大家送子女来这里学习。大家可以在网上用繁体字的“汉城华侨中学”搜索我们，我们的网站是：www.scs.or.kr 欢迎大家光临指导。（图片来自嘉宾）