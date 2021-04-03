尹汝贞荣获奥斯卡“最佳女配角奖” 开创韩影史先河

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第93届奥斯卡金像奖颁奖典礼25日在美国洛杉矶举行，韩国电影演员尹汝贞凭借影片《米纳里》中的顺子一角荣膺“最佳女配角奖”。尽管去年奉俊昊执导的《寄生虫》获得奥斯卡6个奖项的提名并最终捧回4座小金人，不过韩国演员获奖尚属首次。





与尹汝贞角逐“最佳女配角”的有《波拉特2》的玛丽亚∙巴卡洛娃、《乡下人的悲歌》的格伦∙克洛斯、《曼克》的阿曼达•西耶弗里德、《困在时间里的父亲》的奥利维娅∙科尔曼等。尹汝贞成为首位获得该奖项的韩国演员和第二位亚洲演员。日本演员梅木三吉曾于1957年凭借电影《樱花恋》获得“最佳女配角”。





在获奖感言中，尹汝贞首先向奥斯卡有关人士和《米纳里》工作人员表达了谢意。她盛赞《米纳里》的导演李•以萨克•郑是“我们的船长和我的导演”。尹汝贞谦虚地表示，“我能站在这里只是运气更好一点罢了，我怎么够格与格伦∙克洛斯这样的著名演员竞争呢？”尹汝贞还特别提到并致谢执导自己首部电影的已故导演金绮泳。





影片《米纳里》根据韩裔美籍导演李•以萨克•郑的亲身经历拍摄，描述了上世纪80年代移居至美国南部阿肯色州一个农场的韩国人家庭的故事，因电视剧《行尸走肉》走红的史蒂文∙元、韩艺璃、尹汝贞等演员出演。今年74岁的尹汝贞在片中饰演为照顾孩子们而从韩国前往美国的外婆，她以成熟的演技塑造出角色在适应新生活的过程中屡屡出错却又充满人情味的形象，收获了好评。





尹汝贞于1971年凭借金绮泳的《火女》出道，50年间在多部电影中扮演重要角色，是韩国电影界最出色的演技派演员之一。路透社在介绍尹汝贞时指出，“她主要扮演幽默、充满启迪的重要角色”。





《米纳里》在去年的圣丹斯电影节上获得评审团大奖“最佳影片奖”和“观众选择奖”，此后开始受到关注，并收获了美国电影学会“年度最佳影片”、美国电影电视金球奖“最佳外语片”等100多个奖项。尽管奥斯卡奖项存在不少争议，但仍是全球最高水平的电影奖项。尹汝贞获得表演类奖项是韩国102年影史上的首次，对韩国电影界而言无疑是一大喜讯。





《米纳里》以平淡的叙事手法讲述了贫穷的移民家庭在艰难的环境中依然互相依靠、梦想着美好未来的故事。虽然充满了浓郁的韩国色彩，但向美国这一多种族社会投掷了有力的信息，引发了全世界的共鸣，这再次证明了韩国电影的艺术表达手法已具备了普遍性。从这一角度来说，尹汝贞获奖体现出了韩国文化在当今世界的地位。