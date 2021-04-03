Kassy发行甜蜜新歌《照亮你的脚步》回归

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Kassy 4月27日发行全新单曲《照亮你的脚步（Prod.赵英秀）》，时隔6个月回归歌坛。

《照亮你的脚步》是由一直以来和Kassy合作音乐人赵英秀负责制作，再现2000年代流行的中速音乐风格，是一首十分愉悦、甜蜜的歌曲，能够唤起80、90后一代学生时代的回忆，也是大众都喜爱的新复古音乐。Kassy此前的作品多为感伤的抒情歌曲，此次则是一首浪漫的春季歌曲，以甜美的唱腔，为听者带来心动的感觉。

《照亮你的脚步》也可看作是Kassy成名曲《那时候真好啊（The day was beautiful）》所描述的故事的另一个结局。《那时候真好啊》是一首悲伤的内容，当时Kassy忧伤的演绎，让很多经历离别伤痛的人为之动情。而《照亮你的脚步》则是为当时歌曲中遗憾的爱情刻画了大团圆结局，让正在相爱的人产生共鸣。

在《照亮你的脚步》的MV中，Kassy也首次担当女主角，为歌迷展现了CP感十足的表演。

《照亮你的脚步》发行后，曾登顶Bugs、Genie等实时音源排行榜，并成为Melon新歌24Hits的冠军，随后也迅速进入了Melon主榜单24Hits。