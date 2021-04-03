ITZY发行新专辑《GUESS WHO》回归 风格更加强烈

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ITZY 4月30日下午1点（韩国时间）发行全新专辑《GUSSS WHO》回归。新专辑为全球同步发行。

ITZY自去年8月发行的《Not Shy》起，团队及音乐风格逐渐变得更加强烈，当时成员们曾表示：“今后可能会蜕变成钛金级”，而此次新专辑则可谓是“钻石级”，展现了ITZY鲜明、强烈的组合个性。

主打歌《In The Morning》依旧展现了ITZY的率真和自信，歌曲内容为隐藏自己的爱意，直到占领对方的心的内容。歌曲的韩文名中包含“黑手党”的韩语，除了有将爱情比喻为黑手党游戏的用意外，也是“最终无法逃避的早晨”的韩语缩写，趣味十足的歌名，也迎合了80后至00后各年龄层大众对当下的喜好。

新歌是由JYP娱乐领军人朴振英携手K-POP著名音乐制作人Earattack等共同制作，保证了歌曲的质量。除音乐外，JYP无论在专辑概念还是团队风格、造型等方面均倾尽全力，是ITZY出道以来最为华丽的一次回归。

ITZY成员在新专辑发行前1小时，通过YouTube举行了在线Showcase，并在专辑发行当天，通过KBS2《音乐银行》节目正式开启了打歌活动。