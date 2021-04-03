姜丹尼尔回归活动结束 “COLOR”系列音乐70天成绩斐然

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姜丹尼尔结束了全新专辑《YELLOW》的回归活动，并成为《人气歌谣》4月第4周冠军，从而实现本轮回归打歌节目冠军大满贯。

《YELLOW》是姜丹尼尔“COLOR”系列音乐企划的最后一张专辑，该系列音乐从今年2月起便在整个乐坛掀起了姜丹尼尔的“色彩”飓风。在提前公开曲目《PARANOIA》释放出强烈的个人风格后，《YELLOW》的主打歌《Antidote》接过接力棒，持续为歌迷更新视听感受。

新专辑超过31万张的首周销量也尤为耀眼，由此，姜丹尼尔出道以来的所有4张个人专辑的首周销量都超过了10万张，彰显其强大的粉丝力量和人气。

此次新歌的MV也刷新了姜丹尼尔的个人记录。姜丹尼尔在专辑发行之初曾表示，相较于各种排名或销量，他更加注重音乐的实验性，于是在MV中也融入了诸多希望表达的个人思想。而《Antidote》的MV仅公开4天就突破了3000万播放量，表明全球歌迷对姜丹尼尔独有的音乐魅力的理解和接受。

新专辑活动虽已结束，但姜丹尼尔和歌迷的互动将一直持续。姜丹尼尔将通过个人社交网络账号陆续上传、更新包括新专辑制作花絮等在内的形式多样的内容，与歌迷分享更多的音乐故事。