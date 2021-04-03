SG WANNABE李硕薰将翻唱经典歌曲《爱你的十个理由》

ⓒ C9 Entertainment

SG WANNABE成员李硕薰将翻唱Rocoberry的经典歌曲《爱你的十个理由》。

李硕薰和乐队Rocoberry之间有着特殊的缘分，情谊深厚，因此，李硕薰翻唱《爱你的十个理由》也十分有纪念意义。近来SG WANNABE因参加某综艺节目，多首往日经典作品翻红，其中经典歌曲《我的人》《啦啦啦》《阿里郎》的词作者正是Rocoberry成员安英敏（Berry）。

即将发行的李硕薰翻唱版《爱你的十个理由》也是Rocoberry的原创歌曲。Rocoberry是韩流乐坛的优质创作乐队，除了SG WANNABE的诸多作品外，还曾创作出Ailee《像初雪一样靠近你》、尹美莱《Always》、Paul Kim《再见（So Long）》等人气歌曲，李硕薰的第一首SOLO单曲《不要相爱》亦是出自Rocoberry之手。

李硕薰翻唱《爱你的十个理由》并非因为综艺翻红逆袭，而是之前便有此计划。翻唱版本将以弦乐和原音乐器为主进行伴奏，配合李硕薰磁性的嗓音，将展现更高一级的感性。

李硕薰版本的《爱你的十个理由》将于5月12日在全音乐平台发行。