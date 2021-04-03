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厨房大清洗是不是家里最烦重的一项任务？摸哪里都是油污污的，很难清洗，看着都头疼，更别说去动手清洗啦。今天给大家介绍超级实用的生活小技巧。

木质筷子用久了就会滋生细菌，那么可以通过上锅蒸进行消毒或者是在太阳下暴晒杀毒，杀毒以后，我们可以在筷子上涂一层植物油，这样可以给筷子固色并且用的更加长久。 厨房里的炒菜锅用久了上面都会有一层厚厚的油垢，清洗起来非常的麻烦，并且很难清洗，我们可以用我们吃剩下的的红萝卜头来擦拭锅上油污的地方，这样很快能够把油污清洗干净，您不妨回家试试。 刚买回来的锅具，我们在用之前一定要进行消毒，一般都是在锅里放些水进行加热，然后把锅具清洗一遍，晾干后涂上一层植物油，放到通风阴凉处晾干，这样可以防止生锈。 家里的菜板用久了，一般都会滋生很多的细菌，我们用白醋和小苏打进行清洗；小苏打和白醋都可以有效地杀菌，把它们都洒在菜板上，过上一会儿进行清洗，这样清洗的非常的干净。 厨房的窗户是不是比其他的窗户脏的都快，并且油污很多？我们可以首先准备小苏打、白醋、洗洁精、清水分别装到喷壶内，摇晃均匀然后喷到纱窗上，再用抹布去擦拭，最后用清水冲洗抹布，把纱窗再次擦拭干净就可以啦。 厨房的水龙头是不是也特别的脏，并且很难擦拭干净？我们可以在抹布上涂一些牙膏，然后去擦拭，便可以很快擦拭干净，跟新买的一样。 厨房的地板是不是也是最难清洗的？用拖把直接拖地是不是拖不干净呀！您可以首先准备温水，然后往里面加一些小苏打、白醋、洗洁精，撒到地板上让它稀释一会儿，并把拖把浸泡在里面，最好20分钟以后再拖地，这样地板就可以拖得干干净净。





（文中窍门来自李*听友）