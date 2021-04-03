韩流文化“推广者”——韩国“Makestar”公司

ⓒ MAKESTAR

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Makestar”公司，这是一家韩流内容平台运营商。让我们与公司首席执行官金载勉（音，김재면）先生一道聊一聊他们公司。





金载勉先生是FNC娱乐公司的创始成员之一，FNC娱乐公司是F.T. Island，CNBLUE和AOA的经纪公司。在韩流行业工作了15年的金先生成立了韩国“Makestar”公司，率先以另一种方式实现韩流全球化。韩国“Makestar”公司在韩流行业引入了一种“中间人”平台概念。外卖平台将餐馆与消费者连接起来，而拼车平台将驾驶员与乘客连接起来，同样，韩国“Makestar”公司通过众筹项目将韩流粉丝与管理韩流艺人、制作韩流内容的娱乐机构联系起来。例如一个制作某韩流艺人写真集的项目，对该项目感兴趣的全球粉丝会提供一定数量的资金。在设定的时间段内筹集到目标资金后，便会创建相册，并将其分发给参与众筹活动的粉丝。这样，粉丝就可以拥有自己喜欢的明星的写真集。通过韩国“Makestar”公司，韩流粉丝成为投资者和制作人，而不再是简单的内容消费者。





韩国“Makestar”公司举办各种活动来帮助全世界的粉丝以更有趣的方式消费韩流内容。例如，如果歌迷购买了他们最喜欢的韩流明星的新专辑，韩国“Makestar”公司将为他们提供通过抽签与该明星进行视频通话的机会。该公司还向粉丝们展示未发行的照片，并向粉丝们提供包含明星签名的照片。像这样的活动引起了韩国以外粉丝们的热烈反响，他们往往很难见到韩流明星。韩国“Makestar”公司的销售额实际上有70％以上来自美国、欧洲、日本和中国等海外市场。





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韩国“Makestar”公司在推介艺术家和推出项目时会使用大数据技术，这显然将公司与其他娱乐机构和众筹网站区分开来。韩国“Makestar”公司会通过自己的系统收集和分析有关全球粉丝的数据，以预测他们的潜在影响力，并预测艺术家首次亮相之前在全球范围内取得成功的可能性。根据这些数据，韩国“Makestar”公司可以更有效地制定有关韩流明星的海外演出计划，并更具战略性地培育潜力明星。





尽管新冠疫情给许多经济领域带来了沉重打击，但韩国“Makestar”公司去年的销售额却大幅增长，部分原因是其业务是在线上进行的，并且使用该服务的大多数粉丝都居住在韩国境外。更重要的是，该公司能够迅速有效地应对不断变化的环境，比如与娱乐机构合作，将粉丝见面会等线下活动转为线上活动等等。韩国“Makestar”公司的配送系统使外国粉丝能够快速方便地接收与韩流有关的商品。公司一直在追求变革和创新，他们梦想着运营一个全球化娱乐平台，该平台将不断提升韩流的全球地位。





韩国“Makestar”公司已经获得了116亿韩元的投资，其中包括今年初从韩国产业银行获得的60亿韩元。在该资金的支持下，韩国“Makestar”公司正在将其业务范围从韩流扩展到戏剧、电影和娱乐节目。除了数量大幅增长以外，他们还通过与韩流美容和韩国流行元素合作，追求质的增长。韩国“Makestar”公司必将在引领韩流国际发展方面取得更大的发展。