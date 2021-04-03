《漫话国乐》 沈清歌 / 祝愿美好世界 / 回心曲

5月5日是韩国的儿童节。每逢这一节日，全国各地的游乐园因孩子们的欢笑声而变得热闹非凡。可今年就不同了，继去年后，今年的儿童节也依然在疫情下迎来，家长们会避免去人群拥挤的地方，孩子们的节日恐怕还是会留下些许的遗憾。





古人说：“要想把一个孩子养育长大，需要村庄的所有人。”也就是说，养育一个孩子需要整个村庄的帮助。这句话在当今社会也依然有效，为了孩子们的幸福与健康成长，需要整个地球村的人齐心协力致力于防疫与抗疫。





盘索里《沈清歌》中有一段讲述了伟大的父爱。沈清的母亲生下沈清后，没过几天便因后遗症过世。这下，盲人父亲就独自肩负起养育刚出生女儿的重任，可是盲人照顾婴儿，这是何等的难事啊，尤其是给孩子喂奶就更难了，况且当时也没有奶粉什么的，所以唯一的办法就是跟别人讨奶。





到了早晨，沈清父亲就抱着整夜饿肚子哇哇哭的女儿去了村井。欣慰的是，村里的妇女们都很同情沈清父女的处境，好似照顾自己的孩子一样，都乐意给沈清喂奶。不仅如此，有的妇女还跟沈清父亲说：“您别担心啊，我的孩子可以少吃点，我会给沈清喂奶的，下次也带沈清来找我吧。”对于邻里这番温馨的话语，沈清父亲也深受感动，抱起喂饱的女儿，自沈清母亲离世以来头一次高兴地开怀大笑。

盘索里《沈清歌》中的“盲人父亲跟邻里讨奶”/ 成昌顺、长鼓-金得洙（音）





妇女有身孕时最大的愿望是希望孩子能健健康康地出生，希望孩子长得漂亮、聪明伶俐等应该是次要的。可是一旦孩子生下来，很多父母开始望子成龙、望女成凤，对孩子的期望越来越高也越来越多。然后孩子到了叛逆的青春期，父母会叹息道：“唉，这孩子好像是前世的冤家啊”。虽然话是这么说，但希望自己的孩子能够看到、听到、感受到人世间的一切美好应该是天下所有父母的共同心愿了。





刘恩仙（音）作曲的歌曲《祝愿美好世界》描述了父母的共同心愿。据说作曲家养育孩子时，看着睡着的孩子突然心血来潮创作了这首歌曲。

“孩儿啊，你知道吗？

这个世界是多么广阔，

多么美好！

你已沉沉入睡，

妈妈摘下明亮的星星放在你的枕边，

还把晨星摘下来，

让你睡个好觉。”





这首歌，犹如歌词一样，旋律也非常动人，听了会觉得可以帮助小孩陶冶性情。据说，国乐家朴爱利以前也经常唱这首歌给女儿听。

《祝愿美好世界》 / 朴爱利





京畿民谣《回心曲》又名《悔心曲》，具有回顾过去、改过自新的意义。这首歌劝告人们如果你迄今随便混日子，浪费了时光，从今以后要改过自新，珍惜人生。还有，这首歌还讲述了生老病死的人生历程以及父母的养育之恩。

“骨骼受之父亲，肌肤受之母亲。托帝释神与七星神的福，十个月后出生人间。母亲怀胎守护我，还临产受苦。冬季怕我受冷，夏季怕我受热，不惜重金把我精心养育长大，可我儿时不懂事，又不知养育之恩……”





我想很多人对于父母的养育之恩都有同感。小时候不懂事，长大后就可以理解父母之心。可岁月不饶人，一眨眼父母已年迈力衰，也会罹患重病或离开人世，这时候子女都会后悔父母在世时没有尽孝，所以《回心曲》劝告人们，父母在世时多多孝敬父母。再过几天就是韩国的父母节了，其实孝顺父母并不难，只要经常打电话问候父母，在父母联系之前就主动去探望父母，就一定会让他们深感幸福。

《回心曲》/安翡翠名唱