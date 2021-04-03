美国拜登政府的对北韩政策框架和韩美首脑会谈的议题

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韩国总统文在寅和美国总统拜登将于5月21日在美国华盛顿举行双边首脑会谈。这是拜登政府成立后首次举行韩美首脑会谈，因此双方将就北韩核问题、韩半岛局势等共同关心的问题深入交换意见。





这是拜登政府成立后首次举行的韩美首脑会谈，也是在拜登政府新的对北韩政策出炉且美北双方有可能重启对话的情况下举行的韩美首脑会谈，因此在美北对话重启之前，韩美两国首脑有必要就或许存在的分歧进行协调。





当地时间4月30日，美国总统府白宫表示，拜登政府已完成对北韩政策的评估，并公开其政策框架。拜登政府将以韩半岛完全无核化为目标，通过务实方式寻求与北韩展开外交。





拜登政府从成立初期开始经常使用“北韩无核化”一词，但是韩国政府强调“韩半岛无核化”，因此拜登政府此次表示将以“韩半岛无核化”为目标，意味着拜登政府接纳了韩国政府的无核化概念。此外，拜登政府表示不聚焦于一揽子解决北韩核问题，也不依赖于战略忍耐，这意味着拜登政府不会采用特朗普政府的一揽子解决方案和奥巴马政府的战略忍耐政策，而是要追求“经调整的务实方式”，并着眼于取得促进美国、同盟国及前沿部署部队安全的实际性进展。总的来说，拜登政府将通过对话等外交方式解决北韩核问题，并致力于取得实质性的成果，必要时将采取务实手段。





美国公布对北韩政策框架的第二天，北韩以劳动党副部长金与正、外务省美国局局长权正根和外务省发言人名义接连发表谈话，对韩美两国发起抨击。北韩外务省美国局局长权正根就美国总统拜登在首次国会演讲中的对北韩发言指出，既然美国新的对北韩政策基调已定，我们就必须采取相应措施。据悉，拜登政府在前一两个月提议北韩对话，但遭北韩回绝，这具有北韩为在今后重启的美北协商中提高身价、占据有利位置的意图。北韩当天还发表外务省发言人谈话，谴责美国国务院发言人普莱斯4月28日在北韩人权和脱北者团体活动上发表的关于北韩人权问题的讲话，称其发言将北韩维护人民生命安全的防疫措施诬陷为践踏人权，是给北韩形象抹黑的美国对北韩敌对政策的集中表现，也是对北韩国家主权的公然侵害和严重政治挑衅。由于拜登政府试图将北韩人权问题作为解决核问题的杠杆，因此北韩对此发出了强硬警告。北韩外务省美国局局长权正根和外务省发言人是针对美国发出的警告信息，而劳动党副部长金与正是对韩国发出的警告信息。金与正副部长就韩国脱北者团体最近向北韩放飞反北韩传单气球一事强调，无论北韩做出何种决定、采取何种行动，其所有后果都须由韩国政府承担。





北韩外务省高官和发言人接连发表谈话抨击拜登政府后，美国总统国家安全事务助理沙利文当地时间5月2日在接受美国广播公司采访时表示，拜登政府的对北韩政策并非敌视政策，目的在于解决问题。美国拜登政府的对北韩战略目标分短期目标和中长期目标。短期目标是遏制北韩发起挑衅，中长期目标是通过对话与协商解决北韩核导问题。目前，美国对北韩的谈话作出应对，是在间接地进行美北对话。也就是说，北韩外务省美国局局长权正根和外务省发言人针对美国发表警告性谈话后，美国总统国家安全事务助理沙利文强调拜登政府的对北韩政策并非敌视政策，目的在于实现韩半岛完全无核化，并为此通过务实方式寻求与北韩展开外交。沙利文表示，韩半岛完全无核化是美国对北韩政策的最终目标，拜登政府已为此做好准备，并为采取有效措施促进韩半岛无核化作出积极努力。因此，美北双方有望在不久的将来重启工作会谈，就韩半岛无核化问题进行协商。





当地时间5月3日，韩国外交部长官郑义溶出席在英国伦敦举行的七国集团外长会，并与美国国务卿布林肯举行了韩美外长会谈。会谈中，布林肯向郑义溶长官说明了美国对北韩政策的评估结果，郑义溶外长对评估结果表示欢迎。此外，双方商定为实现韩半岛完全无核化与永久和平保持紧密协作，还决定在韩国新南方政策与美国印太战略构想对接、新冠疫苗合作、气候变化等领域加强合作。由于韩美首脑会谈定于5月21日举行，两国外长还将展开紧密合作，确保韩美首脑会谈取得圆满成功。那么，在本次韩美首脑会谈中将讨论哪些议题呢？





韩国政府关心的事项和美国政府关心的事项有所差异。韩国政府希望尽快重启美北对话，并尽可能在初始阶段发表终战宣言，解除部分对北韩制裁措施，为今后美北无核化协商取得进展营造良好环境。与此相比，美国政府对终战宣言持消极态度，但是为使美北无核化协商取得进展，或许有可能解除部分对北韩制裁措施。总之，如果韩美两国能就上述议题进行协调并达成共识，本次韩美首脑会谈就有望取得成功。





由于拜登政府完成对北韩政策的评估工作，定于5月21日举行的韩美首脑会谈有可能成为韩半岛局势的分水岭，因此最近对韩美两国发起抨击的北韩在韩美首脑会谈结束后将采取何种措施，引起国际社会密切关注。