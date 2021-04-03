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将550毫升的水倒入锅里煮开后，放入面饼和调料再煮4分30秒钟即可享用，这是写在包装袋背面的方便面烹饪法。韩国从1963年开始生产方便面，目前平均每人一年消费70-80袋。也就是说，韩国人均一周至少吃一袋以上的方便面。方便面种类繁多，有辣味的、海鲜味的、牛肉味的，还有干拌方便面、炸酱方便面，乃至意大利风味方便面，且面条的种类非常多样。那么，北韩居民是否也爱吃方便面呢？





北韩将方便面称为“弯弯曲曲的面条”，因为方便面的面饼被水泡开后是弯弯曲曲的样子。而韩国将方便面称为“拉面”。20世纪70年代，北韩还实行配给制，配给的粮食有大米、玉米等谷物，还有玉米面条。当时，妇女们相较玉米更喜欢玉米面条，因为把面条煮熟后在凉水里泡30分钟就会泡涨，一份面条可分盛好几碗，最多可供4个人吃。进入70年代后期，北韩当局开始供给弯弯曲曲的饼状面条，味道比在家里用面粉做的刀削面好吃，而且面条不容易被泡涨，很快就能把一碗吃光。





20世纪70年代，在日本朝鲜人总联合会所属企业家在平壤成立面粉加工厂，开始生产方便面。当时，北韩的方便面不附带调料包，也不个别包装，只用纸箱包装后供应平壤等部分地区。因为不附带调料，北韩居民都将面饼煮熟后放些调料和面码吃。进入21世纪后，北韩也开始生产附带调料包的方便面，将其称为“即食面条”。





当时，北韩居民日均粮食消费量为1.2万吨，平壤即食面条厂一天的产量仅为北韩居民一日粮食消费量的0.08%。尽管如此，北韩首次生产附带调味包且用油炸出来的方便面，为北韩居民的饮食生活带来了很大的变化。其实，北韩方便面的调味料味道没有韩国方便面好，但是能生产这种水平的方便面可说是相当不错的了。





进入21世纪后，多种多样的方便面通过中国和开城工业园区流入北韩，并通过北韩各地的集市传播开来。其中，人气最旺的是韩国产方便面。2005年开城工业园区投入运营后，入驻该园区的韩国企业开始向北韩员工提供巧克力派和方便面。当时，运营食堂的人将韩国产方便面送给周边的人，其中有些方便面通过集市流通开来，这使北韩居民接触到附带调味包的韩国产方便面。与此同时，中国产方便面也大举流入北韩集市，但因在北韩集市流通的韩国产方便面数量有限且符合北韩居民的口味，因此售价相对较高。尽管如此，由于韩国产方便面的面条口感好且调味料能调出美味等符合北韩居民的口味，因此韩国产方便面在北韩的人气特旺。





2008年初，在日本朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》发表题为“北韩将从今年起向广大民众供应国产即食面条”的文章，表示北韩决定大量生产方便面。进入21世纪10年代后，北韩国务委员会委员长金正恩强调将人民生活所需产品多样化后，北韩开始生产多种多样的即食面条。即食面条在北韩形成了市场。目前，北韩的即食面条通过平壤和地方大城市的食品加工厂以自身品牌生产销售。其中，最具代表性的是大同江即食面条厂生产的大同江牌即食面条。各家厂商生产的即食面条有泡菜味的、虾味的、牛肉味的、鸡肉味的、黄酱味的、黑胡椒味的、烤肉味的等种类繁多，且都附带调味包。但问题是重量较轻，韩国产方便面的重量为一袋120克，但是北韩产仅为100克，很多人一袋吃不饱，因此最近推出了一袋150克的即食面条。





方便面作为快餐类面制食品，只要清水烧开后放入水里煮熟即可食用，但是也有将热水倒入容器内简单食用的方便面，北韩也生产这种杯装和碗装方便面。碗装即食面条也叫“杯装拉面”，但这不是正式名称，是因为北韩居民拿在手上走路的时候也能吃而将其称为杯装拉面。目前，在北韩可装方便面的容器多种多样，且非常重视便利性。一般来说，袋装即食面条要放进锅里用水煮熟后吃，因此吃完后必须洗锅，如果盛到碗里吃还要洗碗。但是碗装即食面条不必放进锅里煮，只要把热水倒进容器后过一两分钟就能吃，还能省去洗锅、洗碗的麻烦。如果不舍得把容器扔掉，可把它洗干净后当碗使用。特别值得一提的是，还有倒入凉水就能吃的碗装即食面条，这样可以不用柴火烧水，只要把凉水倒入容器里就可以吃，这真是个好点子。因为用凉水泡开面条既能节省燃料，又能省去烧水和洗锅、洗碗的麻烦，可说是锦上添花的产品。





每个人都有自己的口味和喜好，因此吃方便面的时候，有人按照包装袋背面的烹饪法去煮，有人放些葱花和鸡蛋，还有人放些饺子、泡菜、海鲜等，方便面的吃法真是五花八门。最近还有人通过互联网和电视节目介绍怎样能煮出美味的方便面。那么，北韩的情况如何呢？很多北韩居民喜欢拿方便面当下酒菜，因为对北韩居民来说，方便面是非常特别的食品，作为下酒菜可以说再好不过的了。此外，北韩居民通常都在方便面里放鸡蛋吃，有钱人家还放蘑菇、牛肉、海鲜吃。但是大多数北韩居民都在方便面里放很多蔬菜煮很长时间，以填饱肚子。





目前，北韩方便面产量不多，价格较高，对一般居民来说是在特别的日子才能吃到的食品。因此，我们期待北韩能在不久的将来大量生产味美价廉的方便面供民众享用。