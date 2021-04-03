导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：曲 欢（韩中文化友好协会会长）





济州岛号称是“东方的夏威夷”。随着韩流文化的扩散，近些年济州岛不仅是韩国人的旅游度假圣地，也成了海外朋友们喜爱的旅游最佳选择。近期悉闻新书《中国文化在济州》问世，本期节目有请作者之一的曲欢会长为我们介绍一下相关情况。









南：曲会长，您好！我们又见面了，请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

曲：大家好，我是韩中文化友好协会的会长曲欢。我们协会的主要工作就是促进韩国和中国之间的文化交流，协会的标志是“缘”字，象征着韩中两国悠远流长的深厚缘分。我们的网站是：www.kcfriend.org

欢迎大家常来做客！









南：您和济州岛有怎样的缘分呢？您对济州岛有怎样的印象呢？

曲：说起济州岛，我跟那里的缘分还要回到上世纪90年代，那时候我第一次去济州岛，完全被那里美丽的大自然和淳朴的民心所吸引。前两年我又陪母亲去了一次，结果发现大变样，中国游客超级多，到处都是中国人。

南：新书《中国文化在济州》的出版背景是什么呢？

曲：我们每年都要撰写一个有关韩中文化交流方面的书籍，今年我们选择了济州岛，因为多年来我们实在是耳闻目睹了太多的济州岛的中国文化元素，因此就和韩国学者一起撰写了这本书。









南：书的内容都是什么呢？

曲：书分很多章节，每个章节都是一个故事。举个例子，有这么一个美丽的故事，当我听到之后非常感动。说是在济州岛有一种水仙花，是韩国香气最浓的水仙花。据说相传，韩国朝鲜王朝时代著名画家秋史曾流沛到济州岛，但是秋史对自己曾经在中国游学时期见到的水仙花十分思念，于是就委托他人从中国把水仙花种子带到了济州岛，在当地种下，结果济州岛的水仙花便有别于韩国其他地区的水仙花，成为在韩国花朵最大、香气最浓的水仙花。









南：写这本书您希望获得怎样的效果呢？

曲：我们的目的就是想让韩国人和中国人都了解这些美丽的故事。因此我们的书前半部分是用韩语写的，后半部分是用中文写的，两国人都能看得懂。

南：疫情中的济州岛现在游客还多吗？

曲：疫情中，包括中国在内的海外游客非常少，但是国内的游客可不少。济州岛都热闹了20年了，很多当地人都说：需要好好地调整一下了。正好也利用这一机会，进行一下各方面的整顿。疫情结束，再以更加美丽的姿态重新出现。（图片来自嘉宾）